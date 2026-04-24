장재훈 부회장 "중국은 많이 배워야 할 시장"…현대차, 中 전략 변화 예고

"전동화·스마트 이미 보편화…차별화 기술 포인트 봐야"

장재훈 현대차그룹 부회장이 24일 중국 베이징 국제 모터쇼 현장에서 기자들과 질의응답을 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

[베이징=뉴스핌] 이찬우 기자 = 장재훈 현대자동차그룹 부회장이 중국 시장을 두고 "많이 얻어야 하고, 많이 배워야 할 시장"이라고 평가했다. 전동화와 스마트 기술이 이미 보편화된 중국 시장에서 현대차가 차별화된 기술 경쟁력을 확보해야 한다는 취지다.

장 부회장은 24일 중국 베이징에서 열린 '2026 베이징 국제 모터쇼' 현대차 행사에 앞서 기자들과 만나 이번 모터쇼에서 중점적으로 보는 부분에 대해 "아무래도 기술적으로나 여러 가지를 봐야 한다"며 "전동화와 스마트는 이미 보편화됐는데, 그 안에서 차별화되는 기술적 포인트를 중심으로 봐야 할 것 같다"고 말했다.

이어 장 부회장은 중국 시장에 대해 "많이 얻어야 될, 또 많이 배우고 해야 할 시장"이라며 "오늘 발표한 것처럼 아이오닉 브랜드를 중국에 어떻게 전개할 것인가가 중요하다"고 강조했다.

그는 "비너스부터 시작하지만 좀 달라져야 하지 않나 그렇게 기대하고 집중하겠다"고 덧붙였다. 이는 현대차가 중국 시장에서 기존 방식과 다른 전동화 브랜드 전략을 추진해야 한다는 의미로 풀이된다.

현대차는 이날 베이징 국제 모터쇼에서 중국 전략형 전기차 '아이오닉 V'를 세계 최초로 공개했다. 아이오닉 V는 앞서 공개된 '비너스 콘셉트'를 기반으로 한 양산형 모델로, 중국 소비자 라이프스타일에 맞춰 개발된 아이오닉 브랜드의 첫 중국 전략형 전기차다.

아이오닉 V는 현대차의 새로운 디자인 언어 '디 오리진(The Origin)'을 반영했으며, 중국 현지 업체와의 기술 협업을 통해 현지에 최적화된 플랫폼과 배터리, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 적용했다.

현대차는 아이오닉 V를 시작으로 중국 시장에서 전용 전기차 브랜드 아이오닉을 본격 전개한다. 향후 5년간 중국 시장에 20종의 전동화 신차를 투입하고, 전기차 판매와 서비스 혁신을 통해 중국 고객 맞춤형 전동화 경험을 제공한다는 계획이다.

chanw@newspim.com