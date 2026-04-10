"중국 맞춤형 전기차" 현대차, 아이오닉으로 中 시장 재공략

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 7일부터 10일까지 베이징에서 아이오닉 브랜드를 론칭했다.
- 중국 소비자 맞춤 기술과 디자인으로 브랜드 생태계를 구축했다.
- 비너스와 어스 콘셉트카를 공개하고 이달 말 양산차를 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 전용 전기차 브랜드 '아이오닉'을 앞세워 중국 시장 공략에 다시 나섰다.
현대차는 지난 7일부터 10일까지 베이징 모터스튜디오에서 브랜드 론칭 행사를 열고 중국 진출을 공식화하는 동시에 콘셉트카 2종을 세계 최초로 공개했다.
이번 전략은 단순 신차 출시를 넘어 중국 소비자의 라이프스타일에 맞춘 기술·디자인·서비스를 통합한 브랜드 생태계 구축에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 자율주행 기업 모멘타와 협업해 현지 맞춤형 기술을 적용하고, 장거리 주행 환경을 고려한 EREV 도입도 추진한다.
또 '행성' 모티브의 새로운 네이밍 체계와 디자인 언어 '디 오리진'을 통해 차별화를 꾀했다. 공개된 '비너스'와 '어스' 콘셉트는 향후 양산 모델 방향성을 제시하는 상징적 모델이다. 현대차는 이달 말 베이징 모터쇼에서 양산차와 함께 전동화 판매·서비스 혁신 방안을 공개할 예정이다.
chanw@newspim.com