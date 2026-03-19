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현대차가 사업보고서에서 언급한 '깐부회동'..."글로벌AI 혁신 중심 계기"

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현대차, 사업보고서에서 3가지 중요한 변화 강조
'깐부회동·핵심 경영진 영입·아트라스 공개' 언급
"세계가 현대차 바라보는 방식 근본적으로 바꿔놔"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 사업보고서에서 이례적으로 '깐부회동'을 언급했다. 최근 1년 사이 세계가 현대자동차를 바라보는 방식을 근본적으로 바꿔놓은 첫 번째 사건이 엔비디아, 삼성전자가 함께 한 이른바 '깐부 회동'이라는 설명이다. 또한 현대차는 자율주행 경영진 영입과 휴머로노이드 로봇 아틀라스 공개를 중요한 변화로 꼽으며 '미래 모빌리티 기술 기업'으로의 가속화를 강조했다.

19일 현대자동차는 전날 공개한 사업보고서에서 "수조 달러 기업가치를 가진 글로벌 기업 대표들의 서울 한 식당에서의 만남(깐부회동)은 단순한 상징을 넘어, 엔비디아가 한국과 한국 기업에 26만개 그래픽처리장치(GPU) 공급 계획을 약속하고 피지컬 인공지능(AI) 기술협력 의지를 밝히는 등 실질적 협력으로 이어졌다"며 "현대자동차가 글로벌 AI 혁신의 중심에 서는 계기가 됐다"고 강조했다.

깐부회동은 지난해 10월 30일 저녁 젠슨 황 엔비디아 CEO와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차 회장이 강남의 한 깐부치킨 매장에서 치맥을 하며 친목·교류를 한 만남을 의미한다. 이 회동을 통해 AI·반도체·자동차를 잇는 협력 구도가 상징적으로 드러났다. 깐부회동 직후 젠슨 황 CEO는 한국에 GPU 26만장을 공급하겠다고 약속했다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동을 하고 있다. 2025.10.30 choipix16@newspim.com

이후 젠슨 황 CEO는 지난 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이의 SAP센터에서 자사 연례 기술 콘퍼런스인 GTC 2026의 기조연설을 통해 자사 자율주행 플랫폼을 설명하며 현대차를 '로보택시 파트너'로 언급했다.

그리고 현대차그룹은 자율주행, 소프트웨어중심차(SDV) 등 미래 모빌리티 분야에서 엔비디아와 전략적 협업을 확대한다고 발표했다. 현대차·기아는 엔비디아가 보유한 레벨 2 이상 자율주행 기술을 일부 차종에 선제적으로 적용하고, 중장기적으로는 레벨 4 로보택시까지 확장한 자율주행 협력 체계를 구축한다는 계획이다. 자율주행 기술 내재화를 위한 이 같은 행보를 가속화하기 위해 현대차그룹은 '엔비디아 드라이브 하이페리온'(하이페리온)을 도입해 자율주행 레벨 2부터 레벨 4까지 확장 가능한 통합 아키텍처(설계구조)를 새롭게 구축할 것이라고 했다.

정 회장과 젠슨 황 CEO는 작년에 이어 올해 초에도 잇달아 만나며 협업 강화 방안을 다각도로 모색해왔는데 '깐부회동'이 현대차의 중요한 변화에 의미있는 '전환점'이 됐다는 얘기다.

현대차는 깐부 회동 외에 중요한 변화로 만프레드 하러 사장 등 핵심 경영진 영입과 아틀라스 공개를 꼽았다. 현대차는 지난해 12월 연구개발(R&D)본부장으로 만프레드 하러 사장을 선임하고, 올해 1월에는 엔비디아와 테슬라에서 자율주행 기술을 주도한 박민우 박사를 AVP 본부장 및 포티투닷 CEO로 영입했다.

현대차는 "소프트웨어중심자동차(SDV) 및 자율주행 전략을 이끌 핵심 경영진 체계를 강화한 것이 현대차의 중요한 변화"라며 "세계 최고 수준의 미래 모빌리티 기술 리더십을 갖췄다"고 평가했다.

또한 현대차는 "CES 2026에서 그룹 차원의 AI 로보틱스 전략을 발표하고, 보스턴 다이내믹스의 차세대 아틀라스를 처음으로 공개한 것이 (현대차의) 중요한 변화"라며 "이제 시장은 현대자동차를 단순한 차량 제조사가 아닌, 로보틱스, 자율주행, AI 분야에서 선도적 위치를 갖춘 첨단 모빌리티 기업으로 평가하고 있다"고 강조했다.

현대차가 중요한 변화로 제시한 깐부회동부터 핵심 경영진 영입, 아틀라스 공개 모두 현대차가 미래 모빌리티 기술 기업으로의 전환을 가속화하고 있다는 것을 의미한다.

현대차그룹 차원에서 강조하고 있는 '피지컬 AI 선도 기업'에 발맞춰 핵심 부품 계열사인 현대모비스가 범퍼 사업 매각을 추진하며 SDV와 로보틱스 등 미래 모빌리티 분야로 무게중심을 이동하려는 전략도 같은 맥락으로 해석된다.

현대차는 올해 사업 핵심 전략 중 하나로 '자동차 회사를 넘어 기술 기업으로의 전환 가속화'를 제시했다.

현대차는 사업보고서에서 "새로운 리더십 체계를 기반으로 플레오스 기술 플랫폼을 고도화하고 있으며, 특히 자율주행 기술 개발을 가속화해 더 많은 차량에서 혁신적인 주행 경험을 제공할 것"이라며 "엔비디아와의 협업, 포티투닷 및 모셔널에 대한 투자, 웨이모와의 파트너십, 한국 내 AI 데이터 센터 구축 등은 기술 경쟁력 확보를 위한 핵심 활동"이라고 강조했다.

y2kid@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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