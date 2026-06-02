아이지넷 '보닥', 5월 누적 가입자 105만·다운로드 300만 달성

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누적 컨설팅 건수 전년 대비 67% 성장…데이터 분석도 32% 증가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인슈어테크 전문기업 아이지넷은 2일 AI 보험 진단 플랫폼 '보닥'의 5월 주요 성과 지표를 공개했다. 누적 다운로드 수는 약 300만 건, 신규 누적 가입자 수는 약 105만 명을 달성했다.

누적 데이터 분석 건수와 컨설팅 건수는 각각 전년 대비 약 32%, 67% 이상 성장했다. 플랫폼 수익성과 직결되는 사용자 1인당 누적 평균 매출액도 개선세를 유지했으며, 입점 설계사의 누적 평균 생산성도 견조한 수치를 이어가며 올해 1분기 수익성 개선에 기여했다.

아이지넷은 올 1분기부터 진단 분석 데이터와 AI를 연계한 차세대 상담 서비스를 출시했다. 올 2분기에는 현재 일부 이용자에 한해 제공 중인 AI 상담 기능을 전체 사용자로 확대할 계획이다.

아이지넷 로고. [사진=아이지넷]

김지태 아이지넷 대표는 "AI 기술의 전사적 활용을 통해 데이터 분석을 고도화하고 상담 품질을 강화해 고객으로부터 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다"며 "챗GPT나 제미나이에 조언을 구하듯, 보험 산업에서 보닥이 그 역할을 대신하는 것이 목표"라고 말했다.

dconnect@newspim.com