아이지넷 '보닥', 5월 누적 가입자 105만·다운로드 300만 달성

AI 핵심 요약beta
- 아이지넷은 2일 AI 보험 진단 플랫폼 보닥의 5월 성과를 공개했다
- 보닥은 누적 다운로드 300만건·가입자 105만명 달성했다
- 데이터 분석·컨설팅·매출 모두 성장하며 AI 상담 확대 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인슈어테크 전문기업 아이지넷은 2일 AI 보험 진단 플랫폼 '보닥'의 5월 주요 성과 지표를 공개했다. 누적 다운로드 수는 약 300만 건, 신규 누적 가입자 수는 약 105만 명을 달성했다.
누적 데이터 분석 건수와 컨설팅 건수는 각각 전년 대비 약 32%, 67% 이상 성장했다. 플랫폼 수익성과 직결되는 사용자 1인당 누적 평균 매출액도 개선세를 유지했으며, 입점 설계사의 누적 평균 생산성도 견조한 수치를 이어가며 올해 1분기 수익성 개선에 기여했다.
아이지넷은 올 1분기부터 진단 분석 데이터와 AI를 연계한 차세대 상담 서비스를 출시했다. 올 2분기에는 현재 일부 이용자에 한해 제공 중인 AI 상담 기능을 전체 사용자로 확대할 계획이다.
김지태 아이지넷 대표는 "AI 기술의 전사적 활용을 통해 데이터 분석을 고도화하고 상담 품질을 강화해 고객으로부터 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다"며 "챗GPT나 제미나이에 조언을 구하듯, 보험 산업에서 보닥이 그 역할을 대신하는 것이 목표"라고 말했다.
dconnect@newspim.com