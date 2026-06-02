데카트론, 계곡부터 트레일까지 '썸머 하이킹룩' 선보여

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계곡·트레일 환경에 적합한 하이킹 기어 제안

프랑스 샤모니 퀘차 R&D 연구소 기술 적용

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 스포츠 브랜드 데카트론(DECATHLON)이 2026년 봄·여름 시즌(SS26) '진짜 하이커의 선택' 캠페인의 세 번째 시리즈인 '썸머 하이킹룩'을 6월 3일부터 전개한다고 밝혔다.

[이미지=데카트론] 썸머 하이킹룩 캠페인

이번 캠페인은 트레일과 계곡, 강가 등 다양한 자연환경에서 활동하는 하이커를 대상으로 기획됐다. 'DRY FAST. GRIP HARD.'를 슬로건으로 내세워 빠른 건조 성능과 접지력을 갖춘 하이킹 기어를 선보인다.

대표 제품으로는 배수 성능과 접지력을 갖춘 '아쿠아 하이킹 샌들 NH900', 수납공간과 통기성을 강화한 '남성 등산 베스트 NH500'이 있다. 이와 함께 여성 하이킹 투인원 스커트와 남성 5부 하이킹 반바지 트렉 900 등 여름철 하이킹용 제품도 함께 출시한다.

제품 개발에는 프랑스 알프스 몽블랑 인근 샤모니에 위치한 퀘차(QUECHUA) 연구개발(R&D) 연구소가 참여했다. 데카트론에 따르면 실제 등산가와 아웃도어 전문가들이 제품 기획과 개발, 테스트 과정에 참여해 다양한 산행 환경에서 기능성을 검증했다.

데카트론은 오프라인 하이킹 커뮤니티 프로그램인 '데카HIKERS'도 운영하고 있다. 올해 상반기에는 총 21회의 행사를 진행했으며 누적 참가자 수는 360명을 기록했다.

데카트론 관계자는 "이번 캠페인은 기능성과 실용성에 초점을 맞춘 하이킹 제품을 소개하기 위해 기획됐다"고 말했다.

한편 '썸머 하이킹룩' 캠페인 제품은 6월 3일부터 데카트론 공식 온라인몰과 전국 매장에서 판매된다.

[이미지=데카트론] 썸머 하이킹룩 캠페인

whitss@newspim.com