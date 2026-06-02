한국투자증권, 문재완 세무사 출연하는 유튜브 콘텐츠 '문쌤의 머니클래스' 공개

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"실전 노하우 쉽고 재미있게 전달하는 데 초점 맞춰"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 2일 자사 유튜브 채널 '한국투자증권연금채널'에서 신규 시리즈 콘텐츠 '문쌤의 머니클래스'를 공개한다고 밝혔다.

한국투자증권에 따르면 해당 콘텐츠는 복잡한 자본주의 시장의 흐름을 대중의 눈높이에 맞춰 쉽게 풀어낸 총 10부작 분량의 재테크 특강 프로그램이다.

강사로 나선 문재완 세무사는 고소득 자산가들의 자산 관리를 조언해 온 12년 차 세무 전문가이자, 다양한 예능 프로그램을 통해 '밉지않은 관종언니' 이지혜 씨의 남편으로도 알려진 인지도 높은 인물이다.

[사진=한국투자증권]

지난 5월 28일 공개된 첫 번째 영상에서 문 세무사는 자본주의 시장을 하나의 게임에 비유하며 자본주의를 살아가는 매뉴얼을 제시했다. 그는 근로소득만으로 은퇴를 준비하는 것의 한계를 짚어보고, 자산 형성을 위해서는 단계별 시스템을 구축해야 한다고 설명했다.

문 세무사가 제시한 매뉴얼은 총 3단계로, ▲1단계 근로소득을 자본으로 축적하는 과정 ▲2단계 축적된 자본을 바탕으로 주식, 부동산, 사업 등의 '시스템 소득'을 만드는 과정 ▲3단계 은퇴 이후 연금과 시스템 소득으로 안정적인 생활을 영위하는 구조다.

콘텐츠는 매주 순차적으로 업로드되며 자본 축적부터 은퇴까지의 재무 로드맵을 다룰 예정이다. 특히 개인형퇴직연금(IRP), 연금저축, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 필수 절세 계좌 활용법은 물론, 금융소득종합과세 대응과 증여·상속 전략까지 실생활에 유용한 노하우를 상세히 담아낼 계획이다.

한국투자증권 관계자는 "자산가들을 만나며 축적된 문재완 세무사의 실전 노하우를 시청자들에게 쉽고 재미있게 전달하는 데 초점을 맞췄다"며 "이번 시리즈가 재테크를 고민하는 직장인들과 은퇴를 준비하는 분들에게 유용한 지침서가 되기를 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com