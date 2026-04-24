중앙대 첨단영상대학원 최종원 교수, 과기정통부 장관 표창

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영상예술·공학 융합한 교육·연구 시스템 구축

딥페이크 탐지·AI 안전 연구로 공공 분야 기여

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 중앙대학교는 첨단영상대학원 최종원 교수가 디지털 인재 양성과 인공지능(AI) 융합 연구 공로를 인정받아 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

최 교수는 2024년 과학기술정보통신부가 주관하는 '가상융합대학원 지원사업' 선정 이후 영상예술과 공학 기술을 결합한 교육·연구 시스템을 구축해왔다.

최종원 중앙대 교수. [사진=중앙대학교]

이를 통해 애니메이션, 게임, 영화, 문화유산, 딥페이크, 미디어아트 등 다양한 분야에서 실무형 디지털 인재를 양성하며 교육 프로그램 고도화를 이끌었다.

공공 분야 기여도 주목된다. 최 교수는 중앙선거관리위원회 딥페이크 탐지 자문위원으로 활동하고, AI안전연구소 기술 개발 과제에 참여하는 등 AI 기술의 공공 활용 확대와 디지털 인재의 사회 진출 기반 마련에 기여했다는 평가를 받는다.

산학협력 성과도 이어졌다. 메타버스융합학과 석사 과정생들과 함께 삼성SDS, 두산에너빌리티, 네이버, 현대모비스 등과 공동 연구를 수행하며 산업 현장 중심의 교육 환경을 조성했다. 이는 국가 차원의 디지털 연구 생태계 확산으로 이어졌다는 평가다.

연구 성과 역시 두드러진다. 최 교수는 최근 5년간 국제 최상위권 학회 논문 13편과 SCIE 저널 논문 17편을 발표했으며, 해당 논문들의 총 인용 횟수는 3000회 이상을 기록했다.

최 교수는 "인공지능 기술은 전공을 넘어 사회 전반의 경쟁력을 좌우하는 핵심 역량"이라며 "산업·공공·문화를 아우르는 융합형 디지털 인재를 지속적으로 양성해 대학과 국가 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.

백준기 가상융합대학원 연구책임교수는 "이번 표창은 교육·연구·산학협력 전반에서의 성과가 결실을 맺은 것"이라며 "디지털 전환 시대를 선도할 융합형 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 중앙대학교는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 지원을 바탕으로 첨단 기술 기반 교육 환경을 고도화하고 가상융합 분야 전문 인재 양성 허브로서 역할을 확대해 나갈 계획이다.

hyeng0@newspim.com