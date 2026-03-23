중앙대 기술지주 애니 '슈퍼탐사대X'...전문성 더해 동심 공략

김탁훈 교수·중앙대 연구진·전문가 참여
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 중앙대학교 기술지주자회사 ㈜탁툰엔터프라이즈가 제작한 TV 애니메이션 '슈퍼탐사대X : 테라피아의 전설'이 지난 1월 4일 MBC 첫 방송 이후 동시간대 애니메이션 프로그램 시청률 1위를 기록하며 어린이 시청자들의 호응을 얻고 있다.
'슈퍼탐사대X'는 스튜디오712가 기획하고 ㈜탁툰엔터프라이즈가 제작을 맡은 작품으로 유튜브 키즈 IP '로티프렌즈'를 기반으로 한 TV 애니메이션 시리즈다.
극심한 기후 이상으로 위험에 처한 동물들을 구하고 위기에 빠진 생태계를 되살리기 위해 모험을 떠나는 슈퍼탐사대X의 이야기를 유쾌하게 그려 기후 변화와 동물 생태에 대한 교육적 메시지를 함께 전한다.
제작 과정에는 중앙대의 인적 자원이 대거 참여해 완성도를 높였다. 탁툰엔터프라이즈 대표이자 중앙대 첨단영상대학원 소속인 김탁훈 교수와 대학원생들이 연출·제작에 주도적으로 참여했으며 중앙대 생명자원공학부 임신재 교수가 기후와 동물 생태 정보를 정확히 전달하기 위해 시나리오 자문을 맡았다.
김탁훈 중앙대 첨단영상대학원 교수이자 ㈜탁툰엔터프라이즈의 대표는 "키즈 IP '로티프렌즈'가 확장된 타깃을 대상으로 훨씬 더 다채로운 세계관의 TV 방영이라는 결실을 맺게 돼 감회가 새롭다"며 "앞으로도 중앙대 애니메이션의 창작 역량과 우수성을 알릴 수 있는 작품을 꾸준히 제작하겠다"고 말했다.
어린이 시청자들에게 재미와 학습 효과를 동시에 제공하고 있는 '슈퍼탐사대X : 테라피아의 전설'은 매주 일요일 오전 7시 10분 MBC에서 방송 중이며, 2월 12일부터는 투니버스에서도 편성돼 매주 목요일 오전 7시 30분에 방영되고 있다.
hyeng0@newspim.com