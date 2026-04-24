안도걸 의원, 27일 '안전한 의료 데이터 활용 혁신' 국회 토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 안도걸 더불어민주당 의원이 24일 27일 정책토론회를 개최한다.
- 토론회는 의료데이터 활용 제도 한계 점검과 개인정보 보호 기반 마련을 논의한다.
- 김재선·김화종·임준열 교수가 의료데이터 활용 개선 방안을 발제한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원(광주 동남을)은 오는 27일 국회의원회관 제1소회의실에서 '안전한 의료데이터 활용 기반 구축과 활용 혁신을 통한 산업 경쟁력 강화' 정책토론회를 개최한다고 24일 밝혔다.
이번 토론회는 더불어민주당 미래경제성장전략위원회와 공동주최로 진행되며, 안도걸 의원과 대한의료정보학회, 한국보건산업진흥원이 공동 주관한다.
토론회는 의료데이터 활용과 관련된 제도적 한계를 점검하고, 개인정보 보호를 전제로 데이터 활용과 보상이 함께 작동하는 제도적 기반을 마련하기 위한 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 김재선 동국대학교 교수, 김화종 한국제약바이오협회 K-melloddy 사업단장, 임준열 연세대학교 교수가 발제를 맡았다.
김재선 교수는 의료 현장에서 의료 데이터 활용의 중요성이 빠르게 확대되고 있음을 강조하며 정보제공 동의, 비식별조치, 데이터 가치평가 등 현행 제도의 한계를 짚고 이를 개선하기 위한 방안을 발표할 예정이다.
김화종 사업단장은 바이오 산업에서 여러 기관에 분산된 데이터를 연결해 사용하는 연합 학습의 필요성을 강조하고 연합 학습을 촉진하기 위한 제도 개선 방향을 발표할 예정이다.
임준열 교수는 의료기기 산업에서 필수적인 실증 데이터 확보와 활용의 중요성을 강조하며 기술의 현장 검증과 시장 진입을 가속화하기 위한 정책 과제를 제시할 예정이다.
안도걸 의원은 "의료 현장은 이미 AI 기반 진단과 맞춤형 치료 중심으로 빠르게 변화하고 있으며, 의료데이터 활용은 더 이상 선택이 아닌 필수"라며 "다만 데이터 활용이 확대되기 위해서는 개인정보 보호에 대한 신뢰 확보와 함께 데이터 제공에 따른 합리적 보상과 이익 공유 구조가 함께 마련되어야 한다"고 밝혔다.
이어 "이번 토론회가 개인정보 보호와 데이터 활용이 조화를 이루는 제도 개선 방향을 구체화하고 안전하면서도 지속가능한 의료데이터 활용 기반을 구축하는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com