전국 광역단체장 4월24일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이장우 대전시장과 김하균 세종시장 권한대행은 24일 외부 일정 없이 지냈다.
- 김태흠 충남지사는 수출상담회와 직거래장터 개장식에 참석했다.
- 박형준 부산시장은 인터뷰와 업무협약, 멸치축제 개막식에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이장우 대전시장
- 외부 일정 없음
▲김하균 세종시장 권한대행
- 외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
- 상반기 바이어 초청 수출상담회(09:45 아일랜드 리솜)
- 목요 직거래장터 개장식(13:00 농협충남세종본부)
▲여중협 강원도지사 권한대행
- 철원군 마현천 유실지뢰 제거 및하천준설 집단민원 현장조정(11:00 철원)
- 제2차 도-시군 정책협의회(15:00 영상회의실)
- 제59회 단종문화제 개막식(19:00 영월)
▲김관영 전북지사
- 소통의 날 행사 (10:00 공연장)
▲김영환 충북지사
- 괴산생태뮤지엄 현장 점검(14:00 괴산)
- 미디어아트 판타지아 개막식(18:40 도청)
▲강기정 광주시장
- 통상 업무
▲김영록 전남지사
- 청사 집무
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 의료취약지 현장 방문 및 의료혁신위원회 간담회(13:30 영주적십자병원 등)
- 축산기술연구소 현장 방문(16:30 축산기술연구소)
▲박형준 부산시장
- 전화 인터뷰(07:30 BBS-R 금태섭의 아침저널)
- 접견-권순욱 국립수산과학원 신임 원장(10:40 의전실)
- 언론 인터뷰-데일리한국(11:00 집무실)
- 업무협약-언어데이터 연구센터 조성 및 다국어 언어 데이터 공유·활용(14:00 국제의전실)
- 전화 인터뷰(18:00 KBS-R 뉴스레터K)
- 제30회 기장멸치축제 개막식(19:00 대변항)
▲박완수 경남지사
- 전국생활체육대축전 개회식(18:30 김해종합운동장)
▲김두겸 울산시장
- 현대자동차 미래세대 H-희망드림 통합 전달식(15:00 2층 대회의실)
▲유정복 인천시장
- 인천시의회 임시회 (10:00)
▲김동연 경기도지사
- 기우회 월례회(07:20 경기도 경제과학진흥원)
▲오영훈 제주도지사
- 제448회 임시회 개회식 및 1차 본회의(10:00 도의회)
- 제2회 제주특별자치도장애인체육대회 개회식(14:00 공천포전지훈련센터)
[전국종합=뉴스핌]