박희승·이개호 의원, '생애 전주기 예방접종 전략 정책토론회' 성료

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국회 보건복지위원회 소속 박희승 더불어민주당 의원은 전날 국회의원회관 제10 간담회의실에서 이개호 의원과 공동으로 연 '고령화 시대 생애 전주기 예방접종 전략 정책토론회'가 성료했다고 24일 밝혔다.

이번 토론회는 (사)미래건강네트워크가 주관하고 대한감염학회·대한백신학회·고려대학교 의과대학 백신혁신센터가 후원했으며, 학계·의료계·시민단체·언론·정부 관계자들이 한자리에 모여 성인 예방접종 정책의 방향과 과제를 점검하고 개선 방안을 폭넓게 논의했다.

박희승 의원은 "만성질환과 감염병 합병증의 증가는 의료비 부담으로 직결되는 만큼 이를 줄이고 어르신의 건강을 지키는 효과적인 수단 중 하나가 바로 예방접종"이라며 "중증화를 막고 의료비를 절감하는 것은 건강보험 재정의 지속가능성에도 도움이 되는 만큼 효과적인 생애 전주기 예방접종으로 패러다임 전환을 고민해야 한다"고 강조했다.

박희승 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌DB]

이개호 의원은 "예방접종은 단순한 의료 서비스를 넘어 국민의 생애 전주기를 책임지는 필수적인 국가 복지 인프라로 자리매김해야 한다"고 말했다. 이어 "고령화가 빠르게 진행되는 가운데 연령이 높아질수록 면역 반응이 저하되는 특성을 고려할 때 어떤 백신이 중증화와 합병증 예방에 실질적인 효과를 발휘하는지를 투명하고 정교하게 검증하는 질적 혁신이 반드시 뒤따라야 한다"고 덧붙였다.

이날 토론회 첫 번째 발제는 최원석 고려대학교 안산병원 감염내과 교수가 '백신 효과 평가체계의 개선 방향'을, 두 번째 발제는 송준영 고려대학교 구로병원 감염내과 교수가 '고위험군에서 고효능 백신의 연착륙을 위한 제도적 지원 방향'을 주제로 각각 발표했다.

최원석 교수는 "국가예방접종사업(NIP)은 핵심 보건 정책인 만큼 과학적 근거에 기반해야 한다"며 "국내 백신 효과 평가는 필요에 따라 산발적으로 이루어져 비정기적·단편적인 수준에 머물러 있으며 데이터 통합 시스템마저 부재해 접종 자료와 질병 자료를 연계 분석하기 어려운 실정"이라며 제도적 개선을 촉구했다.

두 번째 발제에서 송준영 교수는 "초고령사회에서 고령층의 감염은 노쇠를 악화시키고 기능 저하가 다시 감염 중증도를 높이는 악순환으로 이어진다"며 고위험 고령층 보호를 위한 예방접종 전략의 전면적인 전환이 필요하다고 밝혔다. 또한 "65세 이상 인플루엔자 백신 접종률이 80%를 상회함에도 고령자에서의 예방 효과는 낮게 관찰되고 있다"며 고효능(고면역원성) 백신의 조속한 도입과 확대를 촉구했다.

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