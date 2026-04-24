비에이치아이, 원자력연차대회서 북미 원전 수주 활동 전개

AI 핵심 요약beta
- 에너지 인프라 기업 비에이치아이가 24일 한국원자력연차대회에 공식 후원사로 참가해 북미 원전 사업 수주 활동을 벌였다.
- 비에이치아이는 텍사스주 프로젝트 마타도르 등 북미 현지 에너지 기관과 B2B 미팅을 진행하며 협력 방안을 논의했다.
- 웨스팅하우스·도시바 등 글로벌 원전 기업과의 협업 이력과 신한울 3·4호기 수주 실적을 알리며 한국 원전 수출 경쟁력을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이(BHI)가 '2026 한국원자력연차대회(KAP)'에 공식 후원사 자격으로 참가해 북미 원전 사업을 중심으로 수주 활동을 벌였다.
24일 비에이치아이는 이번 연차대회와 함께 열린 '2026 부산국제원자력산업전'에서 북미 현지 에너지 관련 기관 및 기업들과 B2B 미팅을 진행했다고 밝혔다. 미팅 기업에는 미국 텍사스주 전력 인프라 개발 프로젝트 '프로젝트 마타도르'를 추진 중인 페르미 아메리카의 발전소 건설 법인 페르미 뉴클리어(Fermi Nuclear)도 포함됐다.
프로젝트 마타도르는 텍사스주에 대형 원전·소형모듈원전(SMR)·액화천연가스(LNG) 복합화력발전소·태양광·배터리 저장 시스템 등 총 11GW 규모의 전력 인프라를 구축하는 사업이다. 비에이치아이는 원전과 LNG 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의했다.
비에이치아이는 이번 행사에서 웨스팅하우스·도시바 등 글로벌 원전 기업들과의 협업 이력과 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전, 미국 보글·썸머 원전 인프라 설비(BOP) 공급 실적을 알렸다. 아울러 뉴스케일파워(NuScale Power)·테라파워(TerraPower)·시보그(Seaborg)·앳킨스레알리스 등 글로벌 SMR 기업들과의 협력 논의 내용도 소개했다.
신한울 3·4호기 관련 수주 이력도 내세웠다. 비에이치아이는 현재까지 신한울 3·4호기와 관련해 ▲격납건물 철판(CLP) ▲스테인리스 스틸 라이너(SSLW) ▲격납건물 배관 관통부(CPP) ▲복수기(Condenser) 등 총 4개 품목을 수주했다.
올해 연차대회는 '태평양연안국 원자력컨퍼런스(PBNC)'와 부산국제원자력산업전이 함께 열려 18개국 이상의 정부 기관 및 기업 관계자들이 참가했다.
비에이치아이 관계자는 "지난해에는 SMR 중심의 논의가 주를 이뤘다면, 올해는 대형원전 수출을 중심으로 한 논의가 활발히 진행됐다"며 "폴란드에 이어 북미와 동남아시아 시장에도 한국 원전 수출이 이어질 수 있도록 품질 우수성과 납기 정확성 등 경쟁력을 알리는 데 주력했다"고 말했다.
한편 비에이치아이는 지난해 배열회수보일러(HRSG) 시장에서 2년 연속 글로벌 1위를 기록했으며 ▲원전 ▲SMR ▲LNG ▲그린수소 ▲카르노 배터리 등 다양한 에너지원 인프라를 제작·공급하고 있다.
dconnect@newspim.com