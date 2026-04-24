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술·의약품까지 공급 막혔다…CU 점주들 "생계 위협" 호소

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  • 민주노총 화물연대본부가 24일 파업 장기화로 CU 편의점 공급망 차질을 빚었다.
  • 간편식 118종 등 100종 넘는 품목 발주가 중단되며 전국 점포 매출이 30% 급감했다.
  • 연합회가 본사와 노조에 내용증명을 보내 손배소 검토를 시작했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중앙물류센터·푸드공장 막혀...전국 CU 5000여곳 간편식 공급 차단
매출 20~30% 감소 추정…'성수기' 5월까지 파업 시 "수백억 손실" 우려
점주들, 본사·화물기사 상대 손해배상 소송 검토..."제3자 피해 책임져야"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 파업이 장기화되면서 편의점 공급망 차질이 이어지고, 가맹점주 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 간편식에 이어 주류 등 상온 상품까지 발주 중단 품목이 100종을 넘어서며 점포 운영 자체가 흔들릴 정도의 타격을 받고 있다.

파업이 다음 달까지 이어질 경우 점주 피해 규모는 수백억 원대에 이를 것으로 추정된다. 애꿎은 편의점주들이 생계마저 위협받는 상황에 내몰리고 있다.

화물연대 물류센터 파업 여파로 CU 편의점 간편식 매대가 텅 비어 있는 모습. [사진=독자 제공]

◆간편식부터 의약품까지…전 품목으로 번진 공급 차질

24일 CU 가맹점주연합회에 따르면 전국 1만8000여 개 CU 점포 가운데 상당수에서 상품 공급 차질이 발생하고 있는 것으로 나타났다. 화물연대  CU지회 소속 일부 화물기사들이 BGF리테일과 BGF로지스가 교섭 요구에 응하지 않자 지난 5일부터 일부 물류센터에서 파업을 진행해왔다. 지난 7일에는 무기한 총파업으로 전환하고 용인남사센터, 푸드공장, 중앙물류센터 등으로 전선을 넓히고 있는 상황이다. 

이러한 가운데 CU의 5000여 개 점포는 김밥·도시락 등 간편식 공급이 사실상 끊긴 상태다. 편의점 매출의 핵심인 도시락, 김밥, 샌드위치 등 간편식(FF)은 제조 공장 가동이 중단되면서 생산이 차질을 빚고 있으며, 현재 공급이 멈춘 품목은 118종에 달한다는 게 연합회 설명이다. 

문제는 공급 차질이 간편식에 그치지 않고 주류 등 상온 상품과 의약품, 위생용품 등으로까지 확산되고 있다는 점이다. 화물연대 소속 화물기사들의 중앙물류센터 점거가 장기화되면서 현재는 전국 대부분 점포가 영향권에 든 상황이다.

최종열 CU 가맹점주연합회 회장은 "하루 세 번 이뤄지던 물류 배송이 한 번 이상 끊긴 점포가 5000여 개 수준이었다면, 지금은 중앙물류센터와 푸드 공장이 완전히 막혀 사실상 전국 전체 점포가 피해를 보고 있다"고 말했다.

전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 화물연대본부가 24일 경남 진주시 BGF로지스 진주물류센터 앞에서 규탄 기자회견을 열고 있다. [사진제공=화물연대]

◆매출 30% 급감…"술도 안 들어온다" 현장 비명

BGF리테일과 BGF로지스가 화물기사 파업 이후 지속적으로 대체 물류 차량을 투입하고 있지만, 파업이 진행 중인 물류센터의 차량 진입과 출차가 제한되면서 공급 차질이 계속 이어지고 있다. 

그 피해는 고스란히 점주들의 몫이다. 편의점 매출 구조상 회전율이 높은 간편식과 주류 비중이 큰 만큼, 공급 차질은 곧바로 매출 감소로 연결되고 있다. 

CU 가맹점주협의회에 따르면 점포별 편차는 있지만 평균 하루 매출이 약 160만 원 수준인 점을 감안하면 공급 차질이 지속될 경우 매출이 20~30% 감소할 수 있다는 게 연합회의 예상이다. 실제 일부 점포에서는 매출 타격이 현실화하고 있다. 

한 가맹점주 김모씨는 "점포 피해가 갈수록 커지고 있다. 매일 발주하던 것이 요일제 발주로 바뀌면서 운영에 큰 차질이 생겼다"며 "간편식뿐 아니라 상온 상품도 문제고, 술조차 제대로 들어오지 않는 상황이다. 매출이 최대 30%까지 떨어졌다"고 토로했다.

일부 점포에서는 직전 주 대비 하루 매출이 30만 원 이상 감소하며 월 기준 70만 원에 가까운 손실을 본 사례도 있는 것으로 전해졌다.

CU 점포 전경. [사진=BGF리테일]

◆"성수기 앞두고 단골 이탈 우려"…손배소 검토 착수
점주들이 가장 우려하는 부분은 고객 이탈이다. 편의점은 통상 5월부터 추석 전후까지가 성수기로 꼽히지만, 매대 공백으로 발길을 돌린 고객을 다시 끌어오는 데는 상당한 시간이 소요될 것이라는 게 가맹점주들의 판단이다.

연합회 측은 파업이 다음 달까지 이어질 경우 점주들의 손실 규모가 수백억 원대에 달할 것으로 추산한다. 일부 점주들은 인건비와 전기료조차 감당하지 못하는 상황에 직면할 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

손실을 입은 점주들은 집당 행동에 나섰다. 연합회는 전날 오후 BGF리테일, BGF로지스, 화물연대를 상대로 피해 보상과 운영 정상화 방안을 담은 내용증명을 발송한 상태다. 

법적 대응도 검토 중이다. 최 회장은 "노사 간 분쟁은 이해할 수 있지만 아무 상관 없는 제3자인 점주들이 생계를 위협받는 상황은 묵과할 수 없다"며 "현실적으로 쉽지 않더라도 이 막대한 손실에 대해 누군가는 책임을 져야 한다"며 본사와 화물기사를 상대로 손해배상 소송을 예고했다.

nrd@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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