2026 KCIA 한국소비자산업평가 카페·디저트 서울 결과 발표

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = KCA한국소비자평가는 대한소비자협의회가 주최하고 자사가 주관한 '2026 KCIA 한국소비자산업평가 카페·디저트' 부문 서울 지역 결과를 발표했다.

[이미지=한국소비자산업평가]

해당 평가는 표준산업분류에 따른 업종별 소비자 평가를 공개해 소비자기본법 제4조에 명시된 소비자의 권리(의견 반영, 정보 제공, 선택권 등)를 반영하고, 소비자에게 객관적 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다. 카페·디저트 산업의 서비스 품질 향상과 시장 정보 제공을 위해 매년 시행된다.

평가는 2026년 1월부터 2월까지 포털사이트 리뷰 수 등 데이터를 기반으로 전국 카페·디저트 및 베이커리 업장을 사전 조사한 뒤, 상위 32.97% 이내 업체를 후보군으로 선정해 안내를 진행했다. 이후 최종 심사를 거쳐 전체 0.17% 이내의 우수 업체를 선발했다.

최종 평가는 실제 이용자의 경험을 기반으로 △제품 만족도 △접근성 △시설 편의성 △직원 친절도 △인테리어 및 분위기 △전반적 만족도 등 6개 항목을 기준으로 진행됐다. 서울 지역 우수 업체 명단은 별도 이미지로 공개됐다.

[이미지=한국소비자산업평가]

한국소비자평가 측은 카페·디저트 선택 기준이 메뉴 구성뿐 아니라 공간 환경, 이용 편의성 등으로 확대되고 있다고 설명했다. 또한 이번 평가 결과가 소비자의 합리적 선택에 참고 자료로 활용되기를 기대한다고 밝혔다.

한편 한국소비자평가는 공익 활동의 일환으로 사회복지공동모금회를 통해 저소득 가정을 지원하고 있으며, 아동결연후원사업을 통해 취약계층 아동·청소년에 대한 생계비, 교육비, 의료비 지원을 지속하고 있다고 밝혔다.

whitss@newspim.com