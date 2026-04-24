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영연방 가평전투 75주년…한·호주, 가평서 호주 실종장병 유해 첫 공동 발굴

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  • 한·호주 군 당국이 27일 가평에서 윌리엄 머피 상병 유해 공동 발굴을 시작한다.
  • 국유단 10명과 호주 측 4명, 66사단 80명 등이 한 달간 목동리 일대에서 수색한다.
  • 1951년 가평전투 실종 호주군 유일 수습 대상으로 부산 유엔공원 안장 추진한다.

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가평 격전지서 머피 상병 찾는다… 주민 제보·전사기록이 가리킨 좌표
호주군 미수습 42명 중 유일한 '남쪽 전사자'… 유엔기념공원 안장 추진

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 호주 6·25 전사자 42명 가운데 우리 측 지역에서 수습 가능한 유일한 실종자로 남은 이는 윌리엄 머피 상병이다. 이 상병의 유해를 찾기 위한 한·호주 군 당국의 첫 현장 공동 발굴이 이달 27일부터 경기 가평에서 시작된다.

국방부 유해발굴감식단(국유단)은 영연방 가평전투 75주년을 계기로 호주 국방부 산하 미수습 전쟁사상자 지원국(UWC-A), 호주 왕립연대 3대대, 육군 제66보병사단과 함께 가평 전선에서 실종된 호주군 전사자 유해 발굴에 나선다고 24일 밝혔다.

24일 오후, 경기도 가평군 목동리에서 진행된 한-호주 공동 유해발굴 개토식에서 관계자들이 성공적인 유해발굴을 기원하며 시삽을 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.04.24 gomsi@newspim.com

발굴은 27일부터 5월 22일까지 약 한 달간 가평군 북면 목동리 일대에서 진행되며, 24일 열리는 영연방 참전 75주년 기념식과 개토식이 사실상 시작 신호탄 역할을 하게 된다. 현장에는 국유단 전문 인력 10명이 투입되고, 호주 UWC-A 조사·감식관 등 4명이 합류해 유해 탐지와 신원 확인 절차를 함께 진행한다.

한국전 참전 이력이 있는 호주 왕립연대 3대대 소속 장병 6명도 발굴에 동행해 전장 지형과 전투 양상을 증언하며 수색 지점 선정에 협조한다. 가평읍에 주둔 중인 육군 66사단은 매년 영연방 가평전투 기념행사를 지원해온 경험을 바탕으로 이번 발굴에도 장병 80여 명을 후방 지원 전력으로 투입한다.

이번 발굴은 2019년 한 지역 주민이 "1960년경 산에서 발견한 유해의 군복 단추에 'Australia'라고 적혀 있었다"고 증언한 것이 출발점이다. 국유단과 호주 측은 제보 지점을 과거 전투 지도와 대조한 결과, 이곳이 1951년 4월 가평전투 당시 호주 왕립연대 3대대가 중공군과 백병전을 벌인 격전지였다는 사실을 확인했다.

두 기관은 같은 해 체결된 '한국전쟁 실종자 관련 협력에 대한 대한민국 국방부와 호주 국방부 간 양해각서(MOU)'를 근거로 공동 조사 채널을 가동했고, 국유단은 2021년 자체 추가 조사를 통해 실종자 가능성을 좁혀왔다.

호주는 이 MOU를 토대로 2022년 처음 '한·미 조사분야 실무협조회의'에 참관국 자격으로 참여한 데 이어, 2023년 회의에서 가평전투 호주군 실종 사례를 공식 안건으로 상정했다. 당시 호주 측은 전체 실종자 42명 가운데 상당수가 북한과 비무장지대(DMZ)에 남아 있다는 점을 들어 수습 가능성이 낮다고 판단했지만, 한국 측 조사 결과를 반영해 2024년 한·호주 공동 조사를 실시했고, 그 연장선에서 올해 첫 공동 발굴이 성사됐다.

24일 오전 경기도 가평 영연방참전기념비에서 열린 제75주년 영연방 가평전투 기념식에서 영연방 참전용사가 헌화하고 있다. [사진= 국가보훈부 제공] 2026.04.24 gomsi@newspim.com

공동 발굴팀이 찾는 대상은 가평전투 당시 영연방 제27여단 예하 호주 왕립연대 3대대 소속 윌리엄 K. 머피 상병(William K. Murphy)이다. 영연방 제27여단은 영국 미들섹스연대 1대대, 호주 왕립연대 3대대, 캐나다 프린세스 패트리샤 경보병연대 2대대, 뉴질랜드 왕립포병연대 16연대로 구성된 연합부대였다.

이 부대는 1951년 4월 강원 화천군 사창리 일대에서 국군 6사단을 격퇴한 뒤 가평을 통해 서울로 진격하던 중공군 60·118사단을 저지하는 임무를 맡아, 이른바 중공군 '4월 대공세'를 차단하는 데 핵심 역할을 했다. 당시 영연방 제27여단의 방어전은 연합군의 수도권 방어 시간을 벌고 퇴로를 확보하는 계기가 됐다는 평가를 받는다.

6·25전쟁에서 미수습 상태로 남은 호주군 전사자는 현재까지 42명(육군 22명, 해군 2명, 공군 18명)으로 집계된다. 이 가운데 18명은 북한 지역, 22명은 비무장지대 일대에 있는 것으로 파악돼 있으며, 남은 2명 중 1명은 서해 공해상 실종자, 다른 1명이 이번 발굴 대상인 가평 지역 머피 상병이다.

머피 상병은 1951년 4월 23~25일 가평전투 중 실종됐으며, 같은 전투에서 호주군은 29명이 전사하고 3명이 포로가 됐다. 전투 직후 수색을 통해 전사자 28명의 유해가 수습되고 포로 3명도 귀환했지만, 머피 상병만은 끝내 소재가 확인되지 않아 가평전투의 유일한 호주군 실종자로 남았다.

부산 재한유엔기념공원에는 이미 가평전투에서 먼저 수습된 호주군 28명의 유해가 안장돼 있으며, 머피 상병의 유해도 발견될 경우 전우들이 잠든 같은 묘역에 안장하는 방안이 추진된다.

호주 국립보존기록관 자료에 따르면, 머피 상병은 1921년 2월 13일 아일랜드 클레어주 에니스에서 태어나 로마 가톨릭 신자로 자랐고, 입대 전에는 호주 빅토리아주 멜버른에서 노동자로 일했다. 군번은 3400143이며, 한국전 참전 이전에는 1934~1946년 영국군 소속으로 복무했다.

제2차 세계대전 당시에는 영국군 상사 계급으로 싱가포르 방어전에 투입됐다가 1942년 2월 싱가포르 함락과 함께 일본군 포로가 돼 1945년 8월 종전까지 약 3년 6개월간 수용소 생활을 겪은 것으로 기록돼 있다. 두 전쟁을 관통한 그의 경력은 이번 유해 발굴이 단순한 한 명의 실종자 수습을 넘어 20세기 전쟁사를 함께 복원하는 작업이라는 상징성을 더하고 있다.

권오을 국가보훈부 장관이 24일 오전 경기도 가평군 영연방참전기념비에서 열린 제75주년 영연방 가평전투 기념식에 참석해 영연방 참전용사와 주요내빈들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진= 국가보훈부 제공] 2026.04.24 gomsi@newspim.com

UWC-A의 크레이그 포먼 호주 육군 소령은 "한국전쟁에 참전한 호주의 참전 군인을 찾는 것은 국가의 부름에 응답한 영웅들에 대한 당연한 예우"라며 "42명 전원을 수습할 때까지 국유단과 긴밀히 공조하는 등 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

국유단은 2019년 한·호주 간 MOU 체결 이후 축적한 조사 자료를 토대로 첫 현장 공동 발굴에서 머피 상병의 유해를 수습하고, 부산 유엔기념공원 안장까지 마무리하는 것을 목표로 하고 있다.

gomsi@newspim.com

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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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