코스피 100p 랠리…과열 신호 동시 점등

단기과열종목 10개로 급증…평소 대비 3배 확대

코스닥 비중 80%, 중소형주·테마주 중심 과열 누적

공매도 과열 30건 돌파…상승장 속 수급 충돌 심화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피가 이번 주 하루 평균 100포인트 안팎 상승을 이어가며 사상 처음 6500선을 돌파한 가운데, 시장 내부에서는 공매도 과열종목과 단기과열종목 증가, 하락 베팅 약세 등 과열 신호가 동시에 나타나고 있다. 지수는 빠르게 상승했지만, 상승 과정에서 종목별 과열과 수급 쏠림이 함께 확대되고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 20일 6200선에서 출발해 21일 6300선, 22일 6400선을 차례로 넘어섰고, 23일에는 장중 사상 처음으로 6500선을 돌파했다. 23일 종가는 6475.81로 마감했으며, 주요 지수 구간을 연속 돌파한 흐름이다.

상승 속도 역시 단기간에 빠르게 확대되며 가파른 흐름을 보였다. 코스피는 지난 20일 이후 3거래일 만에 약 250포인트 이상 상승했으며, 장중 기준으로는 6500선을 크게 웃도는 수준까지 올라섰다. 거래대금은 20일 23조5764억원에서 23일 40조6042억원으로 급증했고, 상장 시가총액도 5097조원대에서 5308조원대로 확대되며 수급 유입이 뚜렷하게 나타났다.

챗 GPT. [이미지=이나영 기자]

이번 코스피 랠리는 상승 요인이 뚜렷한 흐름이다. 미국 기술주 강세 기대와 반도체 업황 개선 전망이 맞물린 가운데, SK하이닉스의 1분기 역대 최대 실적이 반도체주 상승을 재차 자극했다. 해외 투자은행들도 올해 코스피 추가 상승 가능성을 언급하며 실적 기반 강세 흐름에 힘을 보태고 있다. 이에 따라 이번 상승은 단순한 단기 반등이 아닌, 업황과 실적 기대가 반영된 구조적 상승이라는 평가가 나온다.

이은택 KB증권 연구원은 "과거 사례를 보면 전고점 돌파 이후 3개월간 48~60%, 5개월간 33~37% 상승하는 흐름이 나타났다"며 "코스피가 예상보다 빠르게 신고가 저항선인 6500선에 근접한 만큼 향후 강한 강세장이 전개될 가능성이 크다"고 진단했다. 이어 "신고가 돌파는 매물 부담이 줄어드는 구간으로, 추세 추종 자금 유입의 계기가 될 수 있다"고 덧붙였다.

다만 같은 시기 시장 내부에서는 과열 신호도 동시에 확대되고 있다. 한국거래소 자료에 따르면 지난 20일부터 23일까지 지정된 단기과열종목은 총 10개로, 평소 대비 약 3배 증가했다. 후성, 파수, 한컴위드, 엑스큐어, 아톤, 라닉스, 로지시스, STX엔진, 오픈베이스, APS이노베이션 등이 포함됐으며, 이 가운데 8개가 코스닥 종목이다.

이는 대형주 중심의 지수 상승과 달리 개별 종목 단에서는 중소형주와 테마주를 중심으로 단기 과열이 빠르게 누적되고 있음을 보여준다. 지수 상승 흐름 속에서도 종목별 온도 차가 확대되는 이른바 '이중 구조'가 나타나고 있는 셈이다.

지정 이후 주가 흐름 역시 변동성 확대를 보여준다. 해당 종목 가운데 7개가 지정일 전일 종가를 밑돌았으며, 라닉스(-12.95%), 로지시스(-10.21%), 오픈베이스(-8.89%), APS이노베이션(-8.72%) 등은 두 자릿수에 가까운 하락률을 기록했다. 반면 파수(+11.86%), STX엔진(+1.98%), 엑스큐어(+0.98%) 등 일부 종목은 상승 흐름을 유지하며 종목별 차별화가 나타났다.

공매도 과열종목도 같은 흐름을 보이고 있다. 이번 주 기준 리튬포어스, 씨이랩, 오로라, 위메이드맥스, 정원엔시스, 티웨이홀딩스 등이 적출됐으며, 전날에는 랩지노믹스, 에이에프더블류, 파인텍, 포톤 등으로 확대됐다. 다수 종목이 두 자릿수 하락률을 기록하며 수급 충돌이 심화된 모습이다.

공매도 과열 지정은 20일부터 23일까지 이어지며 중복을 포함한 적출 건수는 30건을 웃돌았다. 같은 기간 투자주의·경고·위험 관련 지정 건수도 총 101건으로 집계됐다. 이는 특정 종목과 계좌로 매매가 집중되는 현상이 동시에 확대되고 있음을 의미한다.

챗 GPT. [이미지=이나영 기자]

코스피 상승세가 이어지면서 지수 하락에 2배로 베팅하는 이른바 '곱버스'를 중심으로 한 인버스 ETF 역시 약세를 보이고 있다. 이번주(4월 20~23일) 하락률 상위 ETF는 모두 곱버스 상품이 차지했다.

한국거래소에 따르면 대표 곱버스 상품인 KODEX 200선물인버스2X는 지난 23일 177원으로 하락하며 신저가를 기록했으며, 이번 주 들어 약 6% 하락했다. PLUS 200선물인버스2X(-8.73%), RISE 2차전지TOP10인버스(-8.69%), RISE 200선물인버스2X(-8.63%), TIGER 200선물인버스2X(-8.33%), KODEX 200선물인버스2X(-8.29%) 등 주요 인버스 ETF도 일제히 약세를 나타냈다.

같은 기간 상승률 상위 ETF는 레버리지 상품이 대거 차지했다. SOL 조선TOP3플러스레버리지(+27.76%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(+24.87%), KODEX 2차전지산업레버리지(+18.55%), PLUS 글로벌수소&차세대연료전지(+17.08%), TIGER 200IT레버리지(+16.12%) 등이 상위권에 올랐다. 이는 상승장 기대가 강화되면서 자금이 레버리지 상품으로 쏠리고 있음을 보여준다.

시장에서는 중장기 상승 흐름에 대한 기대도 유지되고 있다. 이은택 KB증권 연구원은 "유가 상승에도 투자와 소비는 견조한 흐름을 유지하고 있으며, AI 중심 투자 역시 위축되지 않고 있다"며 "현재 시장의 핵심 키워드는 AI로, 주요 글로벌 이벤트를 계기로 추가 상승 모멘텀이 형성될 수 있다"고 진단했다.

다만 단기적으로는 부담 요인도 제기된다. 한지영 키움증권 연구원은 "전쟁 관련 불확실성이 지속되는 가운데, 최근 랠리에 따른 단기 피로감으로 차익실현 물량이 출회될 수 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com