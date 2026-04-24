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코스피 100p 랠리…과열 신호 동시 점등

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 23일 사상 처음 6500선을 돌파하며 3거래일간 250포인트 이상 상승했다.
  • 단기과열종목 10개, 공매도 과열종목 다수 지정되며 개별 종목 과열이 평소 대비 3배 증가했다.
  • 인버스 ETF는 약세, 레버리지 상품은 강세를 보이며 상승장 기대가 강화되는 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

단기과열종목 10개로 급증…평소 대비 3배 확대
코스닥 비중 80%, 중소형주·테마주 중심 과열 누적
공매도 과열 30건 돌파…상승장 속 수급 충돌 심화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피가 이번 주 하루 평균 100포인트 안팎 상승을 이어가며 사상 처음 6500선을 돌파한 가운데, 시장 내부에서는 공매도 과열종목과 단기과열종목 증가, 하락 베팅 약세 등 과열 신호가 동시에 나타나고 있다. 지수는 빠르게 상승했지만, 상승 과정에서 종목별 과열과 수급 쏠림이 함께 확대되고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 20일 6200선에서 출발해 21일 6300선, 22일 6400선을 차례로 넘어섰고, 23일에는 장중 사상 처음으로 6500선을 돌파했다. 23일 종가는 6475.81로 마감했으며, 주요 지수 구간을 연속 돌파한 흐름이다.

상승 속도 역시 단기간에 빠르게 확대되며 가파른 흐름을 보였다. 코스피는 지난 20일 이후 3거래일 만에 약 250포인트 이상 상승했으며, 장중 기준으로는 6500선을 크게 웃도는 수준까지 올라섰다. 거래대금은 20일 23조5764억원에서 23일 40조6042억원으로 급증했고, 상장 시가총액도 5097조원대에서 5308조원대로 확대되며 수급 유입이 뚜렷하게 나타났다.

챗 GPT. [이미지=이나영 기자]

이번 코스피 랠리는 상승 요인이 뚜렷한 흐름이다. 미국 기술주 강세 기대와 반도체 업황 개선 전망이 맞물린 가운데, SK하이닉스의 1분기 역대 최대 실적이 반도체주 상승을 재차 자극했다. 해외 투자은행들도 올해 코스피 추가 상승 가능성을 언급하며 실적 기반 강세 흐름에 힘을 보태고 있다. 이에 따라 이번 상승은 단순한 단기 반등이 아닌, 업황과 실적 기대가 반영된 구조적 상승이라는 평가가 나온다.

이은택 KB증권 연구원은 "과거 사례를 보면 전고점 돌파 이후 3개월간 48~60%, 5개월간 33~37% 상승하는 흐름이 나타났다"며 "코스피가 예상보다 빠르게 신고가 저항선인 6500선에 근접한 만큼 향후 강한 강세장이 전개될 가능성이 크다"고 진단했다. 이어 "신고가 돌파는 매물 부담이 줄어드는 구간으로, 추세 추종 자금 유입의 계기가 될 수 있다"고 덧붙였다.

다만 같은 시기 시장 내부에서는 과열 신호도 동시에 확대되고 있다. 한국거래소 자료에 따르면 지난 20일부터 23일까지 지정된 단기과열종목은 총 10개로, 평소 대비 약 3배 증가했다. 후성, 파수, 한컴위드, 엑스큐어, 아톤, 라닉스, 로지시스, STX엔진, 오픈베이스, APS이노베이션 등이 포함됐으며, 이 가운데 8개가 코스닥 종목이다.

이는 대형주 중심의 지수 상승과 달리 개별 종목 단에서는 중소형주와 테마주를 중심으로 단기 과열이 빠르게 누적되고 있음을 보여준다. 지수 상승 흐름 속에서도 종목별 온도 차가 확대되는 이른바 '이중 구조'가 나타나고 있는 셈이다.

지정 이후 주가 흐름 역시 변동성 확대를 보여준다. 해당 종목 가운데 7개가 지정일 전일 종가를 밑돌았으며, 라닉스(-12.95%), 로지시스(-10.21%), 오픈베이스(-8.89%), APS이노베이션(-8.72%) 등은 두 자릿수에 가까운 하락률을 기록했다. 반면 파수(+11.86%), STX엔진(+1.98%), 엑스큐어(+0.98%) 등 일부 종목은 상승 흐름을 유지하며 종목별 차별화가 나타났다.

공매도 과열종목도 같은 흐름을 보이고 있다. 이번 주 기준 리튬포어스, 씨이랩, 오로라, 위메이드맥스, 정원엔시스, 티웨이홀딩스 등이 적출됐으며, 전날에는 랩지노믹스, 에이에프더블류, 파인텍, 포톤 등으로 확대됐다. 다수 종목이 두 자릿수 하락률을 기록하며 수급 충돌이 심화된 모습이다.

공매도 과열 지정은 20일부터 23일까지 이어지며 중복을 포함한 적출 건수는 30건을 웃돌았다. 같은 기간 투자주의·경고·위험 관련 지정 건수도 총 101건으로 집계됐다. 이는 특정 종목과 계좌로 매매가 집중되는 현상이 동시에 확대되고 있음을 의미한다.

챗 GPT. [이미지=이나영 기자]

코스피 상승세가 이어지면서 지수 하락에 2배로 베팅하는 이른바 '곱버스'를 중심으로 한 인버스 ETF 역시 약세를 보이고 있다. 이번주(4월 20~23일) 하락률 상위 ETF는 모두 곱버스 상품이 차지했다.

한국거래소에 따르면 대표 곱버스 상품인 KODEX 200선물인버스2X는 지난 23일 177원으로 하락하며 신저가를 기록했으며, 이번 주 들어 약 6% 하락했다. PLUS 200선물인버스2X(-8.73%), RISE 2차전지TOP10인버스(-8.69%), RISE 200선물인버스2X(-8.63%), TIGER 200선물인버스2X(-8.33%), KODEX 200선물인버스2X(-8.29%) 등 주요 인버스 ETF도 일제히 약세를 나타냈다.

같은 기간 상승률 상위 ETF는 레버리지 상품이 대거 차지했다. SOL 조선TOP3플러스레버리지(+27.76%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(+24.87%), KODEX 2차전지산업레버리지(+18.55%), PLUS 글로벌수소&차세대연료전지(+17.08%), TIGER 200IT레버리지(+16.12%) 등이 상위권에 올랐다. 이는 상승장 기대가 강화되면서 자금이 레버리지 상품으로 쏠리고 있음을 보여준다.

시장에서는 중장기 상승 흐름에 대한 기대도 유지되고 있다. 이은택 KB증권 연구원은 "유가 상승에도 투자와 소비는 견조한 흐름을 유지하고 있으며, AI 중심 투자 역시 위축되지 않고 있다"며 "현재 시장의 핵심 키워드는 AI로, 주요 글로벌 이벤트를 계기로 추가 상승 모멘텀이 형성될 수 있다"고 진단했다.

다만 단기적으로는 부담 요인도 제기된다. 한지영 키움증권 연구원은 "전쟁 관련 불확실성이 지속되는 가운데, 최근 랠리에 따른 단기 피로감으로 차익실현 물량이 출회될 수 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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