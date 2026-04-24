오토앤 '디테일링 프로', 이마트 125개 점포 입점

AI 핵심 요약beta
- 오토앤이 24일 디테일링 프로 3종을 이마트에 입점했다.
- 워셔액은 125개 전 점포, 세정제 2종은 40개 점포에서 판매한다.
- 봄철 수요 겨냥 제품으로 오프라인 확대와 전 점포 입점을 계획한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 모빌리티 라이프 전문기업 오토앤이 자사 차량 케어 브랜드 '디테일링 프로' 제품을 이마트에 입점하며 오프라인 유통망 확장에 나섰다.
24일 오토앤은 디테일링 프로 3종을 이마트에 입점했다고 밝혔다. 에탄올 워셔액은 이마트 전국 125개 전 점포에, 가죽 세정제와 엔진룸 세정제는 40개 점포에서 판매를 시작한다. 회사는 향후 가죽 세정제·엔진룸 세정제도 전 점포로 확대할 계획이다.
이번 입점 제품은 봄철 황사·미세먼지 증가와 나들이 시즌 수요를 겨냥해 구성됐다. 가죽 세정제는 식물 추출물을 함유해 가죽 손상을 최소화했으며 차량 시트 외에도 소파·가방 등 생활용으로도 활용할 수 있다. 엔진룸 세정제는 고급 계면활성제를 적용해 부품 손상 없이 오염만 제거하며, 실록산 폴리머 코팅으로 세정 후 먼지 재부착을 방지한다. 에탄올 워셔액은 식물성 에탄올을 사용했으며 고무 부식 방지 기능으로 와이퍼 소음 감소 및 내구성 보호 효과를 제공한다.
오토앤의 자체 브랜드 '디테일링'은 총 4개 제품군, 70여종으로 구성돼 있다. ▲차량 케미컬 솔루션 '디테일링 프로' 49종 ▲차량 공기질 관리 '디테일링 에어' 2종 ▲차량 편의·인테리어 '디테일링 액세서리' 9종 ▲차량 보호·유지관리 '디테일링 보호필름' 12종이다.
디테일링 제품군은 자사몰과 네이버·쿠팡 등 이커머스 채널에서도 구매할 수 있다.
회사 관계자는 "오프라인 채널 확대를 통해 고객 일상 속으로 자연스럽게 스며드는 자동차 케어 솔루션을 제공하고, 대형 유통 채널과의 협업도 지속 강화해 브랜드 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com