네이버클라우드-한미글로벌, 사우디 데이터센터 구축 공동 추진

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드가 24일 한미글로벌과 중동 데이터센터 구축사업을 추진한다.
- 두 회사는 22일 전략적 업무협약을 체결했다.
- 네이버클라우드는 클라우드 기술, 한미글로벌은 설계·인허가를 담당한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드는 한미글로벌과 사우디아라비아를 포함한 중동 지역의 데이터센터 구축사업을 공동으로 추진한다고 24일 밝혔다.
두 회사는 22일 전략적 업무 협약을 체결했다. 네이버클라우드는 클라우드와 AI 서비스 기술을 바탕으로 인프라 기술 방향성 수립과 사업 구조 설계를 담당한다. 한미글로벌은 데이터센터 설계·시공 자문과 현지 인허가 업무를 맡는다.
네이버클라우드는 사우디아라비아 국립주택공사(NHC)와의 합작법인 '네이버 이노베이션'을 통해 디지털 트윈 구축과 지도 기반 슈퍼앱 개발을 진행해왔다.
이번 협약으로 인프라 영역까지 사업 범위를 넓힌다. 한미글로벌은 2007년 중동 시장 진출 이후 50여 개 프로젝트를 완수했다.
김유원 네이버클라우드 대표는 "한미글로벌은 중동에서 수많은 프로젝트를 완수한 검증된 파트너"라며 "이번 협약을 기반으로 중동 및 신흥 시장의 디지털 인프라 구축 수요에 대응해 나갈 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com