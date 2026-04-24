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국조특위 "감사원, 서해 피격·文 통계 감사에서 권한 남용 정황 드러나"

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  • 국조특위가 23일 감사원 조사에서 권한 남용과 정치적 감사 정황을 드러냈다.
  • 서해 공무원 사건 감사에서 월북 보고 무시와 군사기밀 유출 문제가 확인됐다.
  • 디지털 포렌식 급증과 강압 조사로 감사원 정치 중립성 훼손이 지적됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"2년 6개월간 포렌식 1910회… 감사 아닌 사실상 수사"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상 규명 국정 조사 특별위원회'(국조특위, 위원장 서영교)는 23일 감사원 현장 조사를 실시한 결과 서해 공무원 피격 사건과 문재인 정부 통계 관련 감사 전반에서 권한 남용과 정치적 감사 정황이 드러났다고 밝혔다.

국조특위는 이번 현장 조사에서 서해 공무원 피격 사건 관련 감사 과정의 적정성, 감사 과정에서 수행된 디지털 포렌식 절차와 자료 활용 경위, 그리고 감사 결과가 검찰 수사로 이어지는 과정에서의 절차적 정당성 여부를 중점적으로 점검했다.

국조특위 감사원 현장조사 사진. [사진=박성준 의원실]

국조특위는 특히 감사원이 진행한 감사가 정치적 의도 또는 특정 수사 방향에 영향을 미쳤는지 여부를 핵심 쟁점으로 집중 점검했다.

서영교 위원장은 "국가 권력은 범죄를 처벌하기 위해 존재함에도, 이번 감사는 전 정권의 정적을 제거하기 위한 수사 수단으로 활용된 측면이 강하다"며 "감사원과 검찰이 정치적으로 동원되면서 수많은 공직자가 조사와 수사, 재판에까지 내몰리는 상황이 발생했다"고 지적했다.

이어 "특히 과거에는 보기 어려웠던 디지털 포렌식이 윤석열 정부 들어 통상적 감사 범위를 벗어난 수준으로 급증했다"고 밝혔다.

실제 감사원의 디지털 포렌식은 문재인 정부 시기인 2021년 84건, 이재명 정부 첫해인 2025년 54건에 그친 반면, 윤석열 정부 출범 이후인 2022년 하반기 993회, 2023년 650회, 2024년 약 450회 등 약 2년 6개월 동안 총 1910회 이상 진행된 것으로 나타났다.

박선원 의원은 서해 공무원 피격 사건과 관련해 "군 정보 기관에서 '월북 가능성'이 지속적으로 보고됐음에도, 감사 과정에서는 이를 부정하는 방향으로 조사가 진행됐다"고 밝혔다.

이어 "777사령부는 첩보를 있는 그대로 지속 보고했고 '월북 가능성'을 명시한 분석 보고서까지 작성했던 사실이 확인됐다"며 "그럼에도 감사 과정에서는 해당 보고서의 작성 경위를 추궁하며 '월북' 표현을 삭제하는 데 조사 역량이 집중된 정황이 드러났다"고 지적했다.

또 "감사 당시 주요 증거인 SI 정보를 다루기 위해 별도로 지정된 보안 시설에 인가를 받지 않은 감사관들이 출입한 정황이 확인됐다"며 "이는 군사기밀보호법 위반 소지가 있는 중대한 사안"이라고 강조했다.

박 의원은 "군사 기밀이 '비밀취급 주의' 표시 없이 특별 조사국 일반 사무실 문서함에 보관된 사실도 확인됐다"며 "기밀 관리 전반에 심각한 문제가 드러났다"고 재차 지적했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 서영교 위원장 등 위원들이 23일 서울 종로구 감사원에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 현장조사를 위해 열람실로 이동하고 있다. 2026.04.23 photo@newspim.com

정태호 의원은 "서해 사건과 통계 사건 모두 특정 조직이 주도한 가운데 강압적이고 조작 가능한 환경에서 조사가 이뤄진 것으로 확인됐다"며 "통계 감사는 평균 감사 기간(약 252일)의 3.7배를 넘는 932일 동안 진행된 장기 감사였다"고 짚었다.

이어 "감사원 조사실은 중앙지검이나 경찰 조사 환경과 비교해도 훨씬 폐쇄적이고 위압적인 구조였으며, 이러한 환경에서는 피조사자가 조사관의 의도에 따라 답변할 수밖에 없다"고 지적했다.

특히 "지난 21일 청문회를 통해 조사 과정에서 '네가 아닌 너의 윗선이 목표다', '혼자 버틴다고 되겠느냐', '결국 주범이 된다', '몇 년 살 수 있다'는 식의 위협적 발언이 있었던 사실이 확인됐다"며 "이러한 방식의 조사는 정상적인 감사로 보기 어렵다"고 했다.

이주희 의원은 조사 절차와 인권 침해 문제를 집중적으로 다뤘다.

이 의원은 "전체 약 370회 조사 중 264회가 명동 조사실에서 진행됐고, 단 4개의 조사실에서 대부분 조사가 이뤄졌다"며 "영상 녹화 없이, 변호인 참여 없이, 심야까지 조사가 진행된 점은 기본권 보장 측면에서 심각한 문제"라고 꼬집었다.

이어 "진술이 삭제됐음에도 보고서에는 그대로 반영된 사례가 확인됐고, 카카오톡 등 증거에서 피고인에게 유리한 내용이 삭제된 의혹도 있다"며 "조사에 사용된 원본 자료조차 문답서에 첨부되지 않은 것은 중대한 절차 위반"이라고 했다.

국정 조사 특별위원회는 "이번 감사는 조작이 가능한 환경에서 강압적으로 진행된 정치적 감사로 드러났다"며 "감사원의 정치적 중립성을 훼손한 중대한 사안인 만큼 전면 재조사와 책임자 처벌이 필요하다"고 밝혔다.

이어 "감사원 관련 자료 전면 제출 요구와 디지털 포렌식 전수 조사, 증거 조작 의혹 규명을 통해 진상을 철저히 밝히고, 감사원이 헌법상 독립기관으로서 기능을 회복할 수 있도록 제도 개선을 추진하겠다"고 강조했다.

서영교 위원장은 "감사원은 정치적 중립성과 독립성이 핵심인 헌법기관"이라며 "이번 사안을 계기로 감사원이 권력의 도구가 아니라 국민을 위한 기관으로 바로 설 수 있도록 철저히 점검하겠다"고 했다.

이날 금융감독원 현장 조사에는 민주당 서영교, 정태호, 양부남, 박선원, 이주희 의원, 국민의힘 송석준, 곽규택 의원, 진보당 손솔 의원이 참석했다.

chogiza@newspim.com

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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40
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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다.  실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다.  SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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