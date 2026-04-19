與 국조특위, 대장동 수사팀 당 차원 고발 추진

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이건태 "수사팀 교체는 이재명 겨냥"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 더불어민주당이 대장동·위례·김용 사건 청문회 이후 관련 검사들에 대한 당 차원 고발을 추진한다.

국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 이건태 민주당 의원은 19일 국회 간담회에서 김영석·강백신 검사와 호승진 전 검사 등을 언급하며 "당 차원에서 고발을 추진할 예정"이라고 밝혔다.

이건태 더불어민주당 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

이 의원은 청문회 성과와 관련해 "수사팀을 전면 개편한 목적이 오로지 '이재명 죽이기'였음이 확인됐다"며 "수사팀을 전면 교체한 이유는 수사 방향을 이재명으로 틀기 위한 것"이라고 말했다. 이어 남욱 변호사 증언을 근거로 "'이재명을 잡는다'는 결론을 먼저 정해놓고 검사들의 압박에 의해 진술이 만들어졌음을 확인했다"고 주장했다.

그는 또 검찰 수사 과정에서 강압 수사 정황이 드러났다고 강조했다. 남욱 변호사는 조사 과정에서 "'목표는 하나'라는 말을 들었다"고 증언했으며, 수사 과정에서 진술 변경이 반복적으로 요구됐다는 취지로 진술했다.

고발 대상 검사들에 대한 문제 제기도 이어졌다. 이 의원은 김영석 검사와 관련해 압수조서 작성 과정의 문제를 지적했고, 강백신 검사에 대해서는 녹취 내용과 관련한 왜곡 가능성을 언급했다. 호승진 전 검사에 대해서도 공소 유지 과정에서의 판단 문제를 제기했다.

민주당은 특검 추진도 예고했다. 국조특위 민주당 간사 박성준 의원은 "수사를 통해 책임을 물어야 하고 특검이 필요하다"고 말했다.

oneway@newspim.com