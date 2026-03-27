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주진우, '허위사실공표죄' 혐의로 전재수 고발…"통일교 의혹 수사해야"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시장 예비후보인 주진우 국회의원이 더불어민주당 전재수 국회의원의 '통일교 뇌물수수' 논란과 관련해 '허위사실공표죄' 혐의로 고발했다.

주진우 의원은 27일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "오늘 더불어민주당 전재수 의원을 공직선거법상 '허위사실공표죄' 혐의로 고발한다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시장 예비후보인 주진우 국회의원이 27일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 더불어민주당 전재수 국회의원의 통일교 뇌물수수 논란과 관련해 '허위사실공표죄' 혐의로 고발할 것을 발표하고 있다. 2026.03.27 ndh4000@newspim.com

주 의원은 "언론보도에 따르면 전 의원은 785만 원 상당의 까르띠에 시계와 현금 2000만 원을 수수했다"며 "그러나 3000만 원 이하라 공소시효가 도과됐다는 방향으로 결론이 잡혔다고 한다"고 날을 세웠다.

그러면서 "국민들을 상대로 장난치는 것인가"라고 반문하며 "시계와 관련한 구체적인 진술도 제대로 규명해야 한다. 사건 쪼개기 수법은 안된다"고 목소리를 높였다.

이어 "시효에 맞춰 면죄부를 줄 궁리만 하지 말고, 즉각 불가리 시계 의혹도 철저히 추가 수사해야 한다"면서 "전 의원의 '천정궁을 방문한 적 없다', '금품을 단 한번도 받은 적 없다'는 거짓말은 당선을 목적으로 유권자를 속인 명백한 허위사실 공표"라고 주장했다.

주 의원은 "바로잡고자 전재수 의원을 부산경찰청과 합수본에 즉각 형사 고발한다"고 설명했다.

주 의원은 "뇌물죄 수사 도중 출마를 해서 경선을 진행하는 과정을 본 적이 없다"며 "저는 부산의 자존심이나 부산 시민 명예에 부합하지 않는다고 판단하고 있다"고 맹비난했다.

이후 주 의원은 이날 오후 3시15분 부산경찰청 민원봉사실을 방문해 고발장을 접수했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시장 예비후보인 주진우 국회의원이 27일 오후 3시15분 부산경찰청 민원봉사실을 방문해 더불어민주당 전재수 국회의원을 '허위사실공표죄' 혐의로 고발장을 접수하고 있다. 2026.03.27

ndh4000@newspim.com

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법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
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