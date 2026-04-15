김형동 의원 "조작기소 국조특위, 편파적 운영 즉각 중단해야"

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"수적 우위로 발언 봉쇄하면 진실 밝혀질 수 없어"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김형동 국민의힘 의원이 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 진상규명' 국정조사특별위원회(국조특위) 운영에 대해 "수적 우위를 앞세워 국민의힘 위원들의 발언을 봉쇄한다면, 이 사건의 실체적 진실은 결코 밝혀질 수 없을 것"이라며 독단적이고 편파적인 운영을 즉각 중단할 것을 촉구했다.

김 의원은 지난 14일 자신의 페이스북을 통해 "지금의 국조특위 운영은 이러한 우려가 현실이 되어가고 있다고 해도 과언이 아니다"라고 밝혔다.

김형동 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌 DB]

이어 "쌍방울 대북송금 사건은 이미 대한민국 대법원에서 유죄 판결이 확정된 사안"이라며 "그럼에도 불구하고 서영교 위원장과 더불어민주당 소속 위원들은 오랜 기간 축적된 수사 결과와 법원의 판결을 외면한 채, 자신들에게 유리한 일부 증거만을 취사선택하며 사법부의 판단을 흔들려 하고 있다"고 비판했다.

그는 "민주당이 주장하는 것처럼 이번 국정조사가 진실 규명을 위한 절차라면, 양당이 요청한 증인을 모두 채택하고 관련 녹취록 역시 전면 공개하면 될 일"이라고 지적했다.

김 의원은 "남은 청문회 기간 동안 서영교 위원장과 더불어민주당 소속 위원들은 독단적이고 편파적인 국조특위 운영을 즉각 중단하기 바란다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com