한화 분할신설법인, 유가증권시장 재상장 예비심사 통과

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한화비전·한화갤러리아 등 자회사 관리 목적 인적분할

올해 8월 25일 상장 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화가 인적분할로 신설하는 한화머시너리앤서비스홀딩스(가칭)가 유가증권시장 재상장 예비심사를 통과했다.

23일 한국거래소는 한화의 분할신설 예정법인인 한화머시너리앤서비스홀딩스의 주권 재상장 예비심사 결과 유가증권시장 상장규정상 상장요건을 충족해 재상장에 적격한 것으로 확정했다고 밝혔다.

한화는 한화비전, 한화갤러리아 등 자회사 관리 및 신규 투자를 목적으로 인적분할해 한화머시너리앤서비스홀딩스를 신설·재상장할 예정이다. 설립 예정일은 올해 8월 1일, 상장 예정일은 오는 8월 25일이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

분할신설법인의 주요 현황은 다음과 같다. 대표이사는 김형조이며 본점 소재지는 서울특별시 중구 소공로 119다. 업종은 기타금융업이며 납입자본금 1052억원, 주당 액면가 1000원, 수권주식 수 2억주다. 최대주주는 한화에너지 등 8인으로 지분 합계 60.33%를 보유하고 있다. 종업원 수는 30명이다.

최근 3년 연결 기준 요약 재무자료는 아래와 같다. 2025년 매출액은 6조716억원, 영업이익 1702억원, 당기순이익 1515억원을 기록했다. 자산총계는 11조3467억원, 자기자본 4조3770억원, 부채비율 159.2%다. 2024년은 매출액 5조6427억원, 영업이익 1777억원, 당기순이익 627억원이었으며 2023년은 매출액 5조1665억원, 영업이익 1724억원, 당기순이익 668억원이었다.

dconnect@newspim.com