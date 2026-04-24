빗썸 53억·업비트 5억 수수료 혜택…VIP 유치전 '출혈 경쟁'"

빗썸 두 달 107억·업비트 10개월 55억…최상위 고객 혜택 격차

수수료 구조·공시 기준 달라…실제 우대 수준 단순 비교 어려워

VIP 유치 경쟁 확산…'전략적 눈치 싸움' 관측도

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 국내 가상자산거래소 양강인 업비트와 빗썸이 최상위 VIP 고객 1인에 제공한 수수료 혜택 규모가 최대 10배 격차를 보인 것으로 나타났다.

다만 이는 공시 기간과 기본 수수료 구조 차이 등이 반영된 수치다. 일각에서는 양사가 경쟁 구도를 고려해 VIP 고객 현황이 구체적으로 드러나지 않도록 공시 공개 범위나 방식을 조정한 것 아니냐는 지적이 나온다. VIP고객 유치 경쟁이 치열해지고 있다는 분석이다.

24일 가상자산거래소가 각각 공시한 '재산상 이익 제공 내역'에 따르면 빗썸은 올해 2월부터 3월까지 두 달간 최상위 투자자 A씨에게 약 107억원 규모 수수료 할인 혜택을 제공한 것으로 확인됐다. 월평균으로 환산하면 53억5000만원 수준이다.

반면 업계 1위인 업비트는 지난해 1월부터 11월까지 약 10개월간 최상위 투자자 B씨에게 제공한 최대 수수료 혜택이 55억원에 그쳐 주목된다. 월 평균으로는 5억5000만원 수준이다.

표면적으로는 빗썸이 업비트보다 약 10배 많은 혜택을 제공한 것으로 보인다. 그러나 이는 양사의 수수료 체계가 달라 공시상 할인액이 다르게 잡힌 영향이 큰 것으로 파악된다.

먼저 빗썸은 2024년 2월부터 원화마켓 거래 수수료를 기존 0.25%에서 0.04%로 0.21%포인트 낮춰주는 할인 쿠폰 제도를 운영하고 있다. 이용자들이 별도 쿠폰을 다운받으면 0.04% 수수료가 적용되는 구조다. 거래가 많을수록 혜택이 높아지는 점을 감안해 역산하면 A씨의 거래 규모는 최소 5조원 수준으로 추정된다.

이와 달리 업비트는 할인권 제도 없이 기본 수수료를 0.05%로 낮게 적용하고 있다. 동일 거래 규모라도 공시상 혜택규모가 상대적으로 작게 나타날 수 있는 것이다. 업비트 관계자는 "기본 수수료가 0.05%로 낮은 편이며 전체 고객을 대상으로 진행한 수수료 이벤트 참여 내역 등이 수수료 혜택에 반영됐다"고 설명했다.

결국 공시 내역만으로는 기간, 범위가 달라 거래소별 VIP 고객 규모나 우대 수준을 비교하기 어려운 셈이다.

업계 일각에서는 이번 공시를 VIP 고객 확보 경쟁을 둘러싼 양사의 '전략적 눈치 싸움' 연장선으로 보는 시각도 있다.

이달 처음 공개된 재산상 이익 공시는 디지털자산거래소 공동협의체의 '가상자산사업자 광고·홍보 행위 모범규준'에 따라 이뤄졌다. 최근 5개 사업연도 내 특정 이용자에게 10억원을 초과하는 재산상 이익을 제공한 경우 이를 공개하도록 한 것이다.

관련해 코인원, 코빗, 고팍스는 규정에 맞춰 2022년부터 5개년 데이터를 공개했다. 그러나 업비트는 2024년부터 수수료 혜택 내역을 공개했고, 빗썸은 규정 시행일인 지난 2월 1일 이후 두 달간 내역만 공시했다.

이를 두고 업비트와 빗썸이 VIP 유치 경쟁을 의식해 불성실 공시를 한 것 아니냐는 해석도 나온다. 업계 한 관계자는 "대부분 거래소들은 약속한 기준에 맞춰 관련 내용을 모두 공개했는데 유독 업계 1·2위인 업비트와 빗썸만 공시 범위가 제각각"이라며 "경쟁사에 VIP 고객 현황이 과도하게 노출되지 않도록 규정을 자체 해석, 조정한 것으로 보인다"고 꼬집었다.

실제 양사 간 VIP 유치 경쟁은 치열해지는 분위기다. 국내 가상자산 시장은 상위 1%가 전체 투자금액의 70%를 차지할 정도로 고액 투자자들의 영향력이 크기 때문이다.

빗썸은 월 10억원 이상 거래 고객을 대상으로 VIP 매칭 프로그램을 운영하고 있다. 주요 혜택으로는 ▲수수료 무료 ▲ 1000만원 이상 투자지원금 ▲매월 300만 멤버십 혜택 등을 내세웠다. 구체적으로 한 달 동안 1000억원 이상 거래할 경우 가장 최상위인 '블랙' 등급을 받을 수 있으며 5000억원까지 거래액에 한해 수수료 무료 혜택도 제공한다. 이 외에도 다이닝·바 이용권, 해외여행 맞춤형 패키지(스위트룸·비즈니스석, 5성급 호텔 숙박·발레파킹 서비스 등 VIP프리미엄 서비스를 운영하고 있다.

업비트도 지난해 7월 VIP 프로그램을 도입하며 초고액 거래 고객 유치에 적극 나서고 있다. VIP 회원에게는 전담 고객센터 운영, 오픈 API 한도 상향, 생일 선물, 회원 전용 행사, 건강검진 등 라이프케어 서비스를 제공한다. 반얀트리 그룹과 제휴한 프라이빗 여행 프로그램과 국내 유명 공연장 스카이박스 초청 등 멤버십 서비스도 운영 중이다.

romeok@newspim.com