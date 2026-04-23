NH농협생명 북부사업국, 경기북부 임직원 대상 상품 집합교육 실시

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보장성 상품 교육 통한 농축협 현장 마케팅·판매 역량 강화 도모

[양주=뉴스핌] 노호근 기자 = NH농협생명 북부사업국은 4~5월 출시 예정 보장성 신상품 이해도 제고와 현장 중심 마케팅 역량 강화를 위해 경기북부 권역 농·축협 임직원 대상 집합교육을 실시했다고 23일 밝혔다.

23일 양주시 경기섬유종합지원센터 대강당에서 농·축협 임직원을 대상으로 집합교육을 실시했다.[사진=경기농협]

교육은 지난 22일 하남농협 컨벤션홀에서 첫째 날 진행된 데 이어 23일 경기섬유종합지원센터 대강당에서 2차에 걸쳐 열렸다.

이번 교육은 최근 보험시장 환경 변화에 대응하고 보장성 상품 중심 판매 활성화를 통해 농·축협 비이자 수익 증대를 목적으로 마련됐다.

주요 내용으로는 '2026년 보험시장 리포트'를 활용한 시장 트렌드 분석, 종신보험 재조명 배경 및 영업 전략 공유가 이뤄졌다.

이어 'NH올원더풀간병안심요양보험'의 고령화 시대 요양·간병 보장 필요성과 특징, 'NH올원더풀기억안심치매보험'의 치매 보장 개정 내용 및 상담 세일즈 포인트가 집중 전달됐다.

홍성범 북부사업국장은 "이번 교육으로 권역 내 농·축협 임직원들의 생명보험 관심을 확인했다"며 "지속적인 교육과 프로모션 지원으로 보장성 상품 판매 비중 확대와 비이자 수익 증대에 기여하겠다"고 강조했다.

seraro@newspim.com