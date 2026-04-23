BNK부산은행, 근저당 말소비용 전액 지원…금융 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 23일 서민금융 고객 근저당권 말소비용 전액 지원 제도를 시행한다.
- 햇살론 등 서민상품과 주택담보대출 이용 고객 중 성실 상환자에게 비용을 지원한다.
- 영업점 신청 가능하며 올해 말까지 운영하고 비대면 확대를 추진한다.
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포용금융으로 금융 소외계층 지원 확대
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 서민금융 이용 고객의 근저당권 말소비용을 전액 지원하는 제도를 시행한다.
부산은행은 포용금융 실천의 일환으로 근저당권 말소비용 지원 제도를 올해 말까지 운영한다고 23일 밝혔다. 대출 상환 이후에도 이어지는 금융 부담을 덜고 실질적인 지원을 강화하기 위한 조치다.
지원 대상은 햇살론, 새희망홀씨 등 서민금융상품과 주택담보대출을 함께 이용 중인 고객 가운데 주택담보대출을 성실히 상환하고 근저당권 말소를 희망하는 고객이다. 해당 고객에는 말소 비용 전액이 지원된다.
다만 타 금융기관으로 대환하는 경우나 고객이 직접 말소를 진행하는 경우는 지원 대상에서 제외된다.
신청은 영업점을 통해 가능하며, 향후 모바일뱅킹 등 비대면 채널로 확대해 접근성을 높일 계획이다.
장인호 개인고객그룹장은 "대출 상환 이후 발생하는 비용까지 지원하는 포용금융의 사례"라며 "금융 소외계층의 부담 완화를 위한 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com