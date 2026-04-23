BNK부산은행, 근저당 말소비용 전액 지원…금융 부담 완화

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대환 시 지원 제외, 고객 성실 상환 조건

포용금융으로 금융 소외계층 지원 확대

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 서민금융 이용 고객의 근저당권 말소비용을 전액 지원하는 제도를 시행한다.

사진은 BNK부산은행 전경[사진=뉴스핌DB]2026.04.23

부산은행은 포용금융 실천의 일환으로 근저당권 말소비용 지원 제도를 올해 말까지 운영한다고 23일 밝혔다. 대출 상환 이후에도 이어지는 금융 부담을 덜고 실질적인 지원을 강화하기 위한 조치다.

지원 대상은 햇살론, 새희망홀씨 등 서민금융상품과 주택담보대출을 함께 이용 중인 고객 가운데 주택담보대출을 성실히 상환하고 근저당권 말소를 희망하는 고객이다. 해당 고객에는 말소 비용 전액이 지원된다.

다만 타 금융기관으로 대환하는 경우나 고객이 직접 말소를 진행하는 경우는 지원 대상에서 제외된다.

신청은 영업점을 통해 가능하며, 향후 모바일뱅킹 등 비대면 채널로 확대해 접근성을 높일 계획이다.

장인호 개인고객그룹장은 "대출 상환 이후 발생하는 비용까지 지원하는 포용금융의 사례"라며 "금융 소외계층의 부담 완화를 위한 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com