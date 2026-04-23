이프아이, 데님 입고 '힙' 폭발…K팝월드 디지털 커버 장식

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이(ifeye)가 자유분방한 데님 스타일링으로 색다른 매력을 드러내며 글로벌 팬심을 사로잡았다.

이프아이는 23일 글로벌 K-팝 플랫폼 K팝월드와 함께 한 화보를 공개했다. 공개된 화보에서 이프아이는 데님을 활용한 스타일링으로 자유분방하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 멤버들은 각기 다른 무드의 의상과 포즈로 5인 5색 개성을 자연스럽게 녹여내며, 팀 특유의 자신감 넘치는 매력을 한층 선명하게 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이. [사진=KPOPWORLD] 2026.04.23 moonddo00@newspim.com

특히 캐주얼한 데님 룩을 바탕으로 힙한 감성을 극대화한 이번 화보는 이프아이만의 트렌디한 비주얼과 에너지를 담아내는데 성공했다. 멤버마다 서로 다른 개성과 분위기가 조화를 이뤘으며, 함께 뭉쳤을 때는 이프아이만의 단단한 존재감이 시선을 압도했다. 이번 화보를 통해 이프아이는 글로벌 팬들에게 그간 보여주지 못한 모습으로 감각적이면서도 친근하게 다가갈 예정이다.

최근 이프아이는 세 번째 EP '애즈 이프(As if)' 활동을 통해 한층 성숙해진 감성과 무대 장악력을 보여주며 활발한 행보를 이어가고 있다. 음악방송과 팬미팅, 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 꾸준히 만나고 있는 가운데, 이번 화보는 무대 위와는 또 다른 스타일리시한 모습을 보여주는 계기가 될 전망이다.

이프아이는 "무대 위에서 보여드리는 모습과는 또 다른 매력을 팬분들께 전하고 싶어 이번 화보 촬영에 도전하게 됐다. 평소보다 한층 자유롭고 자연스러운 분위기 속에서 저희만의 색깔을 담아낼 수 있어 의미 있는 시간이었다"며 "촬영하는 모든 순간이 새로운 경험이었고, 멤버들 각자의 개성을 더 잘 보여드릴 수 있었던 것 같아 더욱 뜻 깊다. 앞으로도 음악은 물론 다양한 콘텐츠를 통해 여러 모습의 이프아이를 보여드리겠다"고 기대를 당부했다.

한편 이프아이는 세 번째 EP '애즈 이프' 발매 후 타이틀곡 '헤이지 (데이지)(Hazy (Daisy))'로 활동을 이어가고 있다.

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