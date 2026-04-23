노재헌 주중대사 공청단 넘버2 면담, 한중 청년교류 논의

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 노재헌 주중국 대사가 중국 공산주의청년단(공청단) 서열 2위 인사를 만나 양국 간의 청년 교류 확대 방안을 논의했다.

노재헌 대사는 23일 오전 베이징의 공청단 중앙위원회를 방문해 쉬샤오(徐曉) 공청단 상무서기와 면담했다. 공청단 상무서기는 공청단 제1서기에 이은 2인자로 차관급 직위에 해당한다.

노 대사는 "최근 두 차례의 한중 정상 회담을 통해 한중 관계가 재도약의 시기를 맞이하고 있는 가운데, 한중 관계의 미래인 양국 청년 간 교류가 긴요하다"고 강조하면서 "한중 청년 간 기업가 교류, 스포츠·문화 교류 등 다양한 분야의 한중 청년 교류를 실천하고 확대해 나가자"고 발언했다.

쉬 상무서기는 "한중 청년 교류의 중요성에 깊이 공감한다"며 "양 정상의 지지 하에 앞으로 한중 간 청소년 교류의 분야와 빈도, 규모를 확대해 나가자"고 화답했다.

주중대사관 측은 "앞으로 공청단과의 협력을 포함한 다양한 공공 외교 및 교류 프로그램을 통해 청년을 중심으로 한 인적·문화 교류를 활성화해 양국 간 우호 정서를 증진시켜 나가겠다"고 밝혔다.

노재헌 대사(왼쪽)와 쉬샤오 공청단 상무서기가 대화를 나누고 있다. [사진=주중대사관]

ys1744@newspim.com