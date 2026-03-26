"이제는 피지컬 AI의 시대"...베이징에서 한중 협력 포럼

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국 베이징 중관춘에서 한중 과학기술 혁신 협력 포럼이 26일 개최됐다.
포럼은 중국 과학기술 분야 국제 행사인 '2025 중관춘 포럼'의 산하 세션으로 진행됐다. 행사는 중국 과학기술부가 주최했으며, 우리나라 과학기술정보통신부 산하 글로벌 혁신센터(KIC 중국)와 한국연구재단이 주관했다.
포럼의 주제는 '한중 피지컬 AI 기술 혁신'이었다. 한중 양국의 피지컬 AI 관련 정책 전문가, 학자, 기업인, 투자자 등 300여 명이 참석했다.
참석자들은 AI와 로봇 기술 융합을 통한 피지컬 AI 산업과 응용 시나리오 관련 양국 간 협력 가능성을 모색했다.
한국 측에선 박윤규 한국정보통신산업진흥원(NIPA) 원장, 김진동 주중국대한민국 대사관 경제 공사, 신상열 과학기술정보통신관, 김종문 글로벌 혁신센터(KIC 중국) 센터장 등이 행사에 참석했다.
중국 측에선 린신 중국 과학기술부 부부장(차관), 옌잉 전국 인민정치협상회의(정협) 상무위원, 쑹하이타오 상하이 인공지능 연구원장 등이 참석했다.
김종문 KIC 센터장은 기조연설에서 "로봇을 저비용·고품질로 대량 생산하려면 고성능 로봇 손, 각종 센서, 고성능 관성측정장치, 고밀도 배터리 등 핵심 기술 발전이 전제되어야 한다"며 "한·중 양국은 핵심 부품, 소재, 단말기 및 응용 분야 등 전체 산업 생태계에서 상호 보완적 구조를 갖고 있으며, 양국이 협력을 강화한다면 상당한 시너지가 창출될 것"이라고 말했다.
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