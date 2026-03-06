중국 과기부 장관 "반도체 돌파중, AI는 세계 선두권"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 과학기술부 장관이 중국의 AI는 세계 선두권이며 반도체 기술은 병목을 돌파 중이라고 발언했다.

인허쥔(陰和俊) 중국 과학기술부 부장(과기부 장관)이 5일 베이징 인민대회당에서 개최된 전국인민대표대회에서 마련된 기자회견에서 이같이 말했다고 중국 증권시보가 6일 전했다.

인허쥔 부장은 "지난해 중국의 R&D 투자액은 모두 3조 9200억 위안이었으며, 이는 GDP의 2.8%에 해당한다"며 "이 중 기초 R&D 투자액은 2800억 위안으로 전체 투자액의 7.08%를 차지했으며, 이로써 기초 투자액이 처음으로 7%를 넘어섰다"고 소개했다.

인 부장은 "전 세계 연구개발 투자 2000대 기업 중 중국 본토의 기업이 525곳을 차지해 전 세계의 26.3%를 차지했다"며 "세계 100대 혁신 클러스터 순위에서 중국의 선전-홍콩-광저우 클러스터가 세계 1위를, 베이징이 4위, 상하이-쑤저우 클러스터가 6위를 차지했다"고 설명했다.

인 부장은 "중국의 과학기술 혁신 성과가 대거 나타나고 있다"며 "휴머노이드 로봇이 전 세계의 주목을 받고 있고, 중국의 오픈 소스 AI 대형 모델이 전 세계를 선도하고 있으며, 반도체 분야에서도 새로운 돌파가 이뤄지고 있다"고 소개했다. 이어 "바이오테크 분야에서도 지난해 혁신 약품 76개가 승인됐으며, 라이센스 아웃 거래 금액은 1300억 달러를 넘어섰다"고 덧붙였다.

인허쥔 과기부장은 "15차 5개년 계획(2021년부터 2025년까지의 경제계획)은 과학기술 자립 수준 대폭 향상을 주요 목표로 삼고 있다"며 "향후 5년은 과학기술 강국을 건설하는 중요한 시기가 될 것"이라고 발언했다.

인 부장은 "15차 5개년 계획 기간 동안 중국은 국가 중대 과학기술 프로젝트를 신속히 배치하고 시행할 것이며, 특히 반도체, AI, 바이오테크, 양자 기술, 뇌-기계 인터페이스, 핵융합 에너지 분야에서의 연구개발을 강화할 것"이라며 "이들 분야에서의 혁신 성과가 각 산업의 발전을 추동해 낼 것"이라고 강조했다.

인 부장은 기업이 기술 혁신의 주체가 되도록 하겠다고도 발언했다. 그는 "기업은 혁신 체인과 산업 체인의 접점이며, 우리는 과학기술 선도 기업을 대거 육성해 나갈 것"이라며 "기업이 산학연 융합 혁신을 주도하도록 지원할 것이며, 기업에 더 많은 연구 과제를 부여할 것이고, 기업의 R&D 투자에 더 큰 혜택을 부여할 것"이라고 강조했다.

인허쥔 중국 과기부 부장이 5일 전국인민대회가 개최된 베이징 인민대회당에서 기자들의 질문에 대답하고 있다. [사진=중국신문사] 조용성 특파원 = 2026.03.06 ys1744@newspim.com

