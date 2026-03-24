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'위기는 기회' 글로벌 CEO들, 중국에 모여 한목소리

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양회 후 개최한 '중국발전포럼'서
中, 세계 기업 상대 정책 비전 로드쇼
세계 CEO들, 신뢰와 예측가능 정책 평가
전략적 거점 시장으로 중국 투자 확대

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중동에서 미국이 이란과 군사적 충돌을 벌이며 글로벌 지정학적 불확실성이 최고조에 달한 가운데, 중국은 베이징에 글로벌 거물급 CEO들을 초청해 미래 발전 방향을 논의하는 '2026 중국발전포럼(CDF) 연례회의'를 가졌다고 환구시보가 24일 보도했다.

중국은 최대 정치 행사인 양회(兩會)가 종료된 후인 22일~23일 베이징에서 '2026 중국발전포럼 연례회의'를 개최했다. 이 자리에서 글로벌 기업 경영 총수들을 상대로 중국의 새로운 경제 청사진인 '제15차 5개년 계획'을 설명하고, 글로벌 기업들과 함께 미래 전략을 공동 모색했다.

환구시보는 이번 포럼에 지멘스, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐, BASF 등 서구권 제조 강국부터 동남아시아의 식품 거물까지 전 세계 다국적 기업 CEO들이 참석해, 단순한 '판매처'를 넘어 '글로벌 전략 허브'로서의 중국 시장 가치를 재확인했다고 전했다.

올해 중국발전포럼의 핵심 화두는 중국의 거대한 시장 규모와 고도화된 산업 공급망 체계였다. 슈나이더 일렉트릭 회장은 중국이 첨단 기술과 혁신의 중심지로 떠올랐다며, 특히 인공지능(AI) 기술의 대규모 산업 적용을 가속화하는 데 중국이 최적의 시험대라고 강조했다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국발전포럼이 열리는 베이징 조어대 공원.(자료사진=뉴스핌 촬영) 2026.03.24 chk@newspim.com

지멘스 헬스케어의 멍톈치 글로벌 CEO는 "중국 내에 8,000명 이상의 직원을 보유하고 있다"고 소개한 뒤, 중국 연구개발(R&D)팀이 향후 글로벌 의료 시스템 혁신에서 주도적 역할을 할 것이라고 내다봤다.

의료 및 헬스케어 분야에서는 태국 T.C. 제약(TCP)의 쉬신슝 CEO 역시 제14차 5개년 계획 기간 동안 투자한 43억 6,000만 위안에 이어, 제도적 개방 심화를 통한 추가적인 성장 공간 확보에 기대감을 드러냈다.

외국계 기업 CEO들은 중국 사업에 있어 최근 가장 주목할 변화 중 하나로 지속적인 개방 확대를 비롯한 중국 정책의 예측 가능성을 꼽았다.

롤랜드버거의 다이푸 공동 회장은 "제15차 5개년 계획 첫해에 시행된 소비 촉진 정책이 시장 활력을 가속화하고 있다"며 의료, 디지털, 교육 등 서비스 산업의 개방 확대가 새로운 투자처가 될 것이라고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국발전포럼이 열리는 베이징 조어대 내부 회의장.(자료사진=뉴스핌 촬영) 2026.03.24 chk@newspim.com

 

환구시보는 이와 함께 지멘스 AG의 베르헤스 로러 회장의 발언을 인용해, 중국의 '인공지능+' 구상은 심오한 산업 변혁으로 보인다며 지멘스가 중국 현지 생산 시스템에 깊숙이 참여해 디지털 업그레이드를 지원할 것이라고 전했다.

글로벌 자동차 거물들은 중국을 '혁신의 발원지'로 정의했다. 독일 메르세데스-벤츠의 올라 칼레니우스 의장은 "중국의 역동적인 혁신 생태계는 기업에 가장 매력적인 요소"라며, 중국 파트너들과의 협력을 통해 그룹의 혁신 역량을 강화하고 있다고 밝혔다.

BASF의 클라우스 켈리 회장은 인공지능, 로봇, 저고도 경제(Low-altitude economy) 등 중국의 신흥 산업이 제공하는 막대한 기회를 언급하며, "중국 어디를 가든 중국 시장의 활력과 개방성이 느껴진다"고 소감을 밝혔다.

2026년 중국발전포럼 연례회의에 참석한 글로벌 CEO들은 지정학적 불안감 속에서도 "위기로 보이는 지금이 바로 기회"라는 데 의견을 같이했다. 환구시보는 중국이 제시한 '제15차 5개년 계획'의 청사진 위에서 중국에 진출한 글로벌 기업들의 현지화 경영이 한층 속도를 낼 것이라고 강조했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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