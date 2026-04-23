여자 U-17 아시안컵 축구대표팀 23명 태극전사 확정

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 23일 U-17 여자 아시안컵 출전 23인 명단을 발표했다.
- 이다영 감독이 이끄는 팀은 C조에서 필리핀·대만·북한과 맞붙는다.
- 4강 진출 시 U-17 월드컵 티켓을 획득한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5일 대만과 2차전 이어 8일 북한과 격돌
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아시아축구연맹(AFC) 17세 이하(U-17) 여자 아시안컵에 참가할 23명의 태극전사가 확정됐다.
대한축구협회는 23일 2026 AFC U-17 여자 아시안컵에 출전할 최종 명단을 발표했다. 이다영 감독이 이끄는 여자 U-17 대표팀은 2009, 2010년생이 주축을 이루고 2011년생도 1명이 포함됐다. 팀 내 유일한 중학생인 울산현대청운중 공격수 임지혜는 과감한 돌파와 적극적인 플레이, 득점력이 강점이다. 대표팀은 24일 오전 인천국제공항을 통해 출국한다.
한국은 북한, 필리핀, 대만과 함께 C조에 묶였다. 5월 2일 필리핀과 1차전, 5일 대만, 8일에는 이 연령대 최강으로 꼽히는 북한과 조별리그 마지막 경기를 치른다.
이번 대회에는 총 12개국이 출전한다. 한국·북한·일본·중국은 2025 FIFA U-17 여자 월드컵 참가 이력으로 자동 본선에 올랐고 나머지 8개 팀은 예선을 통해 합류했다. 대회 방식은 4팀씩 3개 조 편성, 각 조 1·2위 6개 팀과 조 3위 중 상위 2팀이 8강에 진출하는 구조다.
이번 대회 4강에 오르는 팀 4곳은 아시아를 대표해 U-17 여자 월드컵 티켓을 거머쥔다. U-17 여자 월드컵은 2025년부터 5년간 모로코에서 열린다. 한국은 U-17 여자 아시안컵에서 한 차례 우승(2009년)을 차지했고 가장 최근이었던 2024년 인도네시아 대회에서는 3위를 기록했다.
◆ 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 참가 선수 명단(23명)
▲ 골키퍼(GK) = 기쁨(충북예성여고), 고하은(경남로봇고), 이승아(울산현대고)
▲ 수비수(DF) = 박나영, 추지연, 구세영, 전아현, 강규은(이상 울산현대고), 우서연, 강지윤(이상 경남로봇고), 김지은(포항여전고)
▲ 미드필더(MF) = 최세은(경남로봇고), 장한나(전남광양여고), 고지은(울산현대고), 한국희(포항여전고)
▲ 공격수(FW) = 장예진, 김희나, 조안, 김희진, 김민서(이상 울산현대고), 권효리, 백서영(이상 경남로봇고), 임지혜(울산현대청운중)
psoq1337@newspim.com