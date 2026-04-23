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LG디스플레이, 1Q 영업익 338%↑…OLED로 체질 바꿨다

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  • LG디스플레이가 23일 1분기 매출 5조5340억원, 영업익 1467억원으로 3분기 연속 흑자를 달성했다.
  • OLED 매출 비중을 60%로 확대하며 판가 55% 상승과 수익성 개선을 이뤘다.
  • 게이밍 모니터 물량 두 배 확대와 1조1000억원 신규 투자를 통해 시장 지배력을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비수기 뚫고 OLED 비중 60%…3분기째 흑자
게이밍 모니터 비중 20%로 확대…수익 내실화
1.1조 규모 시설 투자… 차세대 기술 경쟁력 선점

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG디스플레이가 고부가 유기발광다이오드(OLED) 중심의 가파른 체질 개선과 전략적 시설 투자를 통해 수익 구조의 내실을 다지며 3개 분기 연속 흑자를 달성했다. 1분기는 전통적 비수기임에도 불구하고 OLED 매출 비중을 60%까지 끌어올린 LG디스플레이는 향후 게이밍 모니터 물량을 두 배로 확대하고 1조1000억원 규모의 신규 투자를 단행해 글로벌 하이엔드 시장 내 지배력을 더욱 공고히 한다는 방침이다.

LG디스플레이는 23일 올해 1분기 연결기준 매출액 5조5340억원, 영업익 1467억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출액은 9% 감소했지만, 영업이익은 338% 증가했다.

LG디스플레이 매출 및 손익. [자료=LG디스플레이]

 ◆ OLED 매출 비중 60% 돌파… '체질 개선' 수치로 증명

LG디스플레이의 이번 실적 반등은 하이엔드 전략 고객을 중심으로 한 사업 포트폴리오 전환과 운영 효율화 활동의 결과로 분석된다. 특히 1분기는 계절적 비수기임에도 불구하고 전체 매출 내 OLED 비중이 전년 동기 대비 5%포인트(p) 확대된 60%를 기록하며 사업 안정성을 제고했다.

OLED 전환 확대에 따라 판가 상승과 수익성 개선 흐름이 나타났다. 고부가 제품 비중 확대가 실적 개선으로 직결된 구조가 확인된 셈이다. 1분기 면적당 판가는 전년 동기 대비 55% 상승했다. 제품별 매출 비중을 살펴보면 IT용 패널과 모바일용 패널 및 기타 제품이 각각 37%로 가장 높은 축을 담당했으며, TV용 패널 16%, 차량용 패널 10% 순으로 나타났다. 

◆"게이밍은 OLED가 대세"…모니터 비중 올해 20%로 상향

LG디스플레이는 TV 시장의 정체를 돌파할 새로운 성장축으로 '하이엔드 게이밍 모니터'를 낙점했다. 최근 모니터 시장이 LCD에서 OLED로 전환되는 속도가 매우 빠르게 나타나면서 자사 전체 출하량 내 OLED 모니터 비중을 지난해 10% 초반대에서 올해 20% 수준으로 두 배 가까이 확대할 계획이다.

LG디스플레이 제품군별 매출 비중. [자료=LG디스플레이]

LG디스플레이는 TV와 모니터 간의 최적화된 생산율 조정을 통해 사업 성과를 극대화한다는 전략을 세웠다. 대형 사업부문에서는 글로벌 선도 업체와의 하이엔드 라인업 협력을 강화하는 동시에, 중저가 OLED TV 라인업까지 스펙트럼을 넓혀 안정적인 수익 기반을 구축하기로 했다. 특히 독자 기술을 적용한 게이밍 제품 라인업을 지속 확대해 시장 리더십을 견고히 할 예정이다. 

IT OLED는 태블릿을 시작으로 모니터까지 빠르게 영역이 확장되고 있으며, LG디스플레이는 고객 요구에 맞는 선택과 집중을 통해 전년 대비 수익성 개선 흐름을 이어갈 방침이다.

다만, 8세대 IT용 OLED 투자와 관련해서는 신중한 입장을 유지했다. 전방 제품의 수요 가시성이 보다 명확해지는 시점까지는 보유한 인프라를 최대한 효율적으로 활용하며 시장 개화 시점에 맞춰 늦지 않게 대응하겠다는 계산이다. 

◆1.1조원 신규 시설 투자 단행… 차세대 기술 경쟁력 선점

미래 시장 주도권 확보를 위한 대규모 투자 계획도 발표했다. LG디스플레이는 전날 1조1060억원 규모의 OLED 신규 시설 투자 계획을 공시한 바 있다. 이번 투자는 기술 발전 속도가 빨라지는 업계 환경 속에서 신기술을 적기에 준비해 산업 내 핵심 경쟁력을 유지하기 위한 결정이다.

LG디스플레이 파주사업장 전경 [사진=LG디스플레이]

다만, LG디스플레이는 구체적인 투자 대상에 대해서는 말을 아꼈다. LG디스플레이 관계자는 "신기술 적용이 결국 고객사의 신기술 적용으로 연결되는 상황이라 구체적인 내용은 말할 수 없는 점을 양해해달라"면서도 "적기에 신기술을 준비해 기술 경쟁력에서 강점을 지니게 되면 사업 기회를 더 많이 확보할 수 있다고 판단해 투자를 결정했다"고 설명했다.

LG디스플레이는 이 같은 투자와 사업 전략을 바탕으로 중장기 경쟁력 확보에 속도를 낸다는 방침이다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 "대외 환경의 불확실성이 지속되는 가운데 자사가 강점을 지닌 고사양 제품에 대한 경쟁력이 강화되며 기술 장벽도 함께 높아지고 있다"며 "전사적 노력을 통해 기술 차별화를 강화해 재무 건전성을 확보하고, 시장과 고객의 기대에 부합하는 지속가능한 성과를 거둘 수 있도록 노력할 것"이라고 강조했다.

aykim@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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