LG디스플레이, 1Q 영업익 1467억…전년비 338% 증가

OLED 매출 비중 65%로 확대…3개 분기 연속 흑자

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG디스플레이가 고부가 OLED 중심의 사업 포트폴리오 강화와 원가 절감 노력을 통해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 3배 이상 급증하며 3개 분기 연속 흑자를 달성했다. 계절적 비수기에도 불구하고 IT 및 모바일용 패널 등 하이엔드 제품 비중을 확대하며 수익 구조 개선에 성공했다는 평가다.

LG디스플레이는 올해 1분기 연결기준 매출액 5조5340억원, 영업이익 1467억원으로 잠정 집계됐다고 23일 공시했다. 영업이익은 전년 동기 대비 338% 늘어났으며, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 1조1410억원으로 20.6%의 이익률을 기록했다.

OLED 매출 비중은 전년 동기 대비 5%포인트(p) 확대된 60%를 기록했다. 이에 면적당 판가(ASP)도 전년 동기 대비 55% 상승했다. 제품별 매출 비중은 IT용 패널과 모바일용 패널 및 기타 제품이 각각 37%로 가장 높았으며 TV용 패널 16%, 차량용 패널 10% 순으로 나타났다.

LG디스플레이는 소형 사업에서 기술 리더십을 바탕으로 고객사의 수요에 유연하게 대응하고 기존 생산 인프라를 효율적으로 활용해 미래 준비를 이어갈 방침이다. 중형 사업은 탠덤 OLED와 하이엔드 LCD 기술을 기반으로 고부가 제품 중심의 수익성 개선에 주력한다.

대형 사업은 프리미엄 제품군 강화와 함께 가격 경쟁력을 높인 제품 확대를 추진한다. 특히 OLED 전환이 가속화되는 모니터 시장에서는 독자 기술을 적용한 게이밍 라인업을 확대해 고객 확보에 주력할 계획이다. 전사적으로는 원가 혁신과 운영 효율화를 통해 지속가능한 흑자 구조를 만드는 데 역량을 집중하고 있다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 "대외 환경의 불확실성이 지속되는 가운데 자사가 강점을 지닌 고사양 제품에 대한 경쟁력이 강화되며 기술 장벽도 함께 높아지고 있다"며 "전사적 노력을 통해 기술 차별화를 강화하여 재무 건전성을 확보하고, 시장과 고객의 기대에 부합하는 지속가능한 성과를 거둘 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com