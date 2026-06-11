피노, C&P신소재 최대주주 올라…지분 75% 확보

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한국 법인 중심 공급망 구축 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피노가 씨앤피신소재테크놀로지(C&P신소재) 지분을 추가 인수해 최대주주로 올라섰다.

11일 이차전지 소재기업 피노는 C&P신소재 주식 140만5752주를 282억원에 인수했다고 밝혔다. 이번 거래는 기존 주주인 CNGR 홍콩으로부터 구주를 취득하는 방식으로 이뤄졌다.

구주 인수 이후 피노의 C&P신소재 지분율은 기존 29%에서 75%로 확대됐다. 기존 최대주주였던 CNGR 홍콩의 지분율은 51%에서 5%로 낮아졌다. 포스코퓨처엠은 기존 20% 지분을 유지한다. 매매대금은 오는 16일 지급될 예정이다.

피노 로고. [사진=피노]

C&P신소재는 중국 중웨이신소재(CNGR)와 포스코퓨처엠이 설립한 리튬인산철(LFP) 양극재 전용 생산기지 합작법인이다. 피노는 이번 지분 인수로 C&P신소재의 경영 주도권을 확보하고 LFP 양극재 국내 생산사업을 확대할 계획이다.

C&P신소재는 향후 피노의 연결재무제표에 편입될 예정이다. 이에 따라 C&P신소재 실적도 피노 연결 실적에 반영될 전망이다.

피노는 미국 인플레이션 감축법(IRA) 등 공급망 규제가 강화되면서 한국산 배터리 소재 수요가 확대될 것으로 보고 있다. 회사는 이번 지분 확대를 통해 C&P신소재 지배구조를 한국 법인 중심으로 전환하고 글로벌 배터리 제조사의 공급망 다변화 요구에 대응할 방침이다.

피노 관계자는 "C&P신소재의 최대주주로서 LFP 양극재 사업을 직접 주도하고 파트너사와 협력을 이어가겠다"며 "이번 지분 인수를 계기로 이차전지 소재 기업으로서 사업 실행력을 높이겠다"고 말했다.

피노는 니켈·코발트·망간(NCM) 전구체와 LFP 양극재 등 배터리 소재 사업을 영위하고 있다. 앞서 삼성SDI와 싱가포르 소재 글로벌 기관투자자로부터 700억원 규모의 전략적 투자를 유치한 바 있다.

또한 피노는 포스코퓨처엠과의 합작법인을 통해 포항에 생산기지를 구축 중으로, 회사의 LFP 라인 등은 2027년 상반기 양산을 목표로 하고 있다.

dconnect@newspim.com