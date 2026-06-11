HLB글로벌 '브리쎄', ENA 예능 PPL 진행

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'레빗텅 틴트 필름' 아이돌 파견근무에 제공

올리브영 온라인몰·일본 큐텐 등 판매 채널 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB글로벌의 구강 케어 브랜드 '브리쎄'가 ENA 예능 프로그램을 통해 제품을 노출했다.

11일 HLB글로벌은 브리쎄의 주요 제품인 '레빗텅 틴트 필름'을 ENA 예능 프로그램 '아이돌 파견근무'에 간접광고(PPL) 형태로 제공했다고 밝혔다.

'아이돌 파견근무'는 슈퍼주니어 은혁, 제국의 아이들 동준, SF9 인성, 더보이즈 현재 등이 출연하는 ENA 예능 프로그램이다. 아이돌 멤버들이 다양한 업무 현장을 경험하는 내용을 담고 있다.

[사진=HLB글로벌]

레빗텅 틴트 필름은 지난 10일 방송된 프로그램에서 직장인들의 업무 수행 과정 중 사용할 수 있는 구강 에티켓 관리 제품으로 소개됐다.

이 제품은 물 없이 사용할 수 있는 구강용해필름 형태의 구강 케어 제품이다. 회사 측은 제품에 브로멜라인S, 녹차추출물, 아스퍼질러스 유래 효소 등이 함유돼 혀 표면 관리와 구취 완화에 도움을 줄 수 있다고 설명했다.

레빗텅 틴트 필름은 구강 관리 기능에 더해 천연 색소를 활용해 혀에 색감을 표현하는 콘셉트를 적용했다. 물 없이 사용할 수 있어 직장 생활이나 외출 중에도 사용할 수 있다는 점을 제품 특징으로 내세우고 있다.

현재 레빗텅 틴트 필름은 브리쎄 공식 자사몰, 올리브영 온라인몰, 일본 큐텐(Qoo10) 등에서 판매되고 있다. HLB글로벌은 국내외 온라인 유통 채널을 중심으로 판매 기반을 넓히고 있다.

HLB글로벌 관계자는 "브리쎄 레빗텅 틴트 필름은 물 없이 사용할 수 있는 제형과 제품 콘셉트를 바탕으로 일상 속 구강 케어 수요에 맞춘 제품"이라며 "이번 방송 노출을 통해 소비자들이 제품 사용성을 접할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com