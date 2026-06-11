동양이엔피·모티브링크, EV 전장 합작법인 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전력변환 제조역량과 전장 부품 기술 결합

글로벌 공급망 대응·제품 적용 범위 확대 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 동양이엔피와 모티브링크가 글로벌 전기차(EV) 전장 모듈 시장 공략을 위해 합작법인 설립을 추진한다.

11일 동양이엔피는 친환경 전력변환 솔루션 기업 모티브링크와 전장 사업 협력을 위한 합작법인 설립 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양사가 보유한 기술 역량과 제조 기반을 결합해 전기차 부품 시장에서 제품과 사업 영역을 확대하기 위해 추진됐다. 양사는 글로벌 전장 공급망에 공동 대응하고 전기차 전력변환 모듈 시장 진입을 추진한다.

동양이엔피 로고. [사진=동양이엔피]

동양이엔피는 전력변환, 전원공급장치 분야에서 축적한 역량과 전기차 관련 모듈 개발·제조 역량을 제공한다. 모티브링크는 통합충전제어장치(ICCU), 트랜스포머 등 전기차 전장 부품 기술과 글로벌 고객 레퍼런스를 담당한다.

양사는 글로벌 전기차 부품 시장이 단일 부품 공급 중심에서 모듈화, 고효율화, 통합화 방향으로 변화하고 있다고 보고 있다. 이에 따라 각 사의 기술과 제조 기반을 결합해 친환경 전장 시장 진입을 추진한다는 계획이다.

동양이엔피는 휴대폰 충전기와 TV용 스위칭모드전원공급장치(SMPS) 등 기존 사업이 성숙기에 진입한 상황에서 신규 사업 진입이 필요하다고 보고 있다. 회사는 이번 협력을 통해 기존 사업 영역을 보완하고 전기차 부품 공급망에서 모듈과 회로물 등으로 제품 적용 범위를 넓힐 방침이다.

동양이엔피 관계자는 "이번 업무협약은 전장 사업 분야에서 양사가 보유한 핵심 기술 역량을 결합해 성장 동력을 구축하기 위한 전략적 선택"이라며 "전기차 시장의 모듈화와 통합화 흐름에 대응해 중장기 사업 포트폴리오 고도화와 고객 다변화에 주력하겠다"고 말했다.

김기한 모티브링크 대표이사는 "동양이엔피의 제조 플랫폼과 모티브링크의 전장 기술·고객 레퍼런스가 결합되면 글로벌 Tier-1 고객사 대상 통합 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com