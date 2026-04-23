'케이팝 데몬 헌터스' 매기 강, 안효섭 소속사와 전속계약

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 골든 글로브와 그래미, 아카데미 시상식을 휩쓴 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독이 한국 활동을 본격화한다.

23일 더프레젠트컴퍼니는 전속계약 소식을 전하며 "매기 강 감독과 함께 한국을 기반으로 다양한 프로젝트를 전개할 예정"이라며 "창의성과 글로벌 감각을 겸비한 매기 강 감독과의 시너지를 기대하고 있다"고 밝혔다.

이어 "매기 강 감독은 K-콘텐츠의 글로벌 가능성을 입증한 상징적인 인물로, 대한민국을 대표하는 창작자로서 뜻을 이어갈 것"이라고 기대했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 매기 강 감독이 1일 오후 서울 용산구 CGV용산에서 열린 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 기자간담회에서 포토타임을 가지고 있다. 2026.04.01 khwphoto@newspim.com

매기 강 감독은 한국계 캐나다 국적으로 서울에서 태어나 어린 시절 가족과 함께 캐나다 토론토로 이주했다. 캐나다 셰리던 칼리지에서 애니메이션을 전공한 뒤 드림웍스, 블루스카이, 워너브라더스, 일루미네이션에서 스토리 아티스트 등으로 일한 경력이 있다.

매기 강 감독은 지난해 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 감독을 맡아 글로벌 신드롬에 가까운 흥행에 성공하며 주목받았다. 이후 제98회 아카데미 시상식 2관왕, 제83회 골든 글로브 시상식 장편 애니메이션상 수상 등의 놀라운 성과를 남겼다. K팝과 한국 문화를 중심으로 한 애니메이션 서사가 대흥행하면서 정부로부터 대한민국 문화훈장(옥관문화훈장)을 수훈하기도 했다.

매기 강 감독이 전속계약을 맺은 더프레젠트컴퍼니는 안효섭, 신세경, 김설현, 박소담이 소속된 매니지먼트사다. 소속 배우 안효섭은 '케이팝 데몬 헌터스'에서 남자 주인공 진우의 한국어, 영어 목소리 연기를 맡은 인연이 있다.

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