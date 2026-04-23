박지혜 "장동혁, 당권 사수에만 몰두하더니 이제 자해 정치로 국익 해쳐"

"국익·국민 볼모 삼는 당권 사수용 정치"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당은 23일 장동혁 국민의힘 대표의 최근 행보를 '자해 정치'라고 규정하며 강도 높게 비판했다.

박지혜 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "장동혁 대표의 행보가 점입가경"이라며 "당권 사수를 위한 좌충우돌식 자기 정치에만 몰두하더니, 이제는 국익과 국민을 해치는 자해 정치로 내닫고 있다"고 지적했다.

박지혜 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 대변인은 장 대표의 미국 출장을 빈손 외교라고 비판했다.

그는 "정치개혁 법안 처리는 뒷전으로 밀어둔 채 국민 혈세로 떠난 미국 출장은 빈손 외교의 전형이었다"며 "장 대표는 한미동맹에 대한 미국 측의 우려를 언급하며 궁색한 변명을 내놓았지만, 그 근거라는 것은 정체불명 인사의 뒷모습과 트럼프 대통령 초상화 앞에서의 인증샷이 전부였다"고 꼬집었다. 이어 "자해적 외교 선동의 초라한 실체"라고 덧붙였다.

박 대변인은 또한 국민의힘의 전북지사 후보 공천을 문제 삼았다. 그는 "국민의힘은 내란 혐의로 징역 23년형을 선고받은 한덕수 전 총리의 대선 출마를 종용했던 양정무의 과거 행적을 두고도 결격 사유 없음이라는 면죄부를 주었다"며 "이러한 비상식적인 잣대로 양정무를 전북도지사 후보로 단수 추천한 것은 국민의 상식에 대한 도전"이라고 비판했다.

그러면서 "이는 내란과 탄핵의 비극 이후에도 여전히 민심과 동떨어진 채 달려가는 국민의힘의 반성 없는 민낯"이라고 지적했다.

박 대변인은 김진태 강원지사의 발언도 언급했다. 그는 "오죽하면 김진태 강원지사조차 강원도를 찾은 장동혁 대표에게 결자해지를 언급하며 직언했겠느냐"며 "민심의 이반과 상식의 붕괴는 현장에서 뛰는 후보들이 가장 뼈저리게 체감하고 있다"고 말했다.

또한 "그럼에도 모르쇠로 일관하는 장동혁 대표를 보며 국민은 묻는다"며 "이것이 과연 제1야당의 책임 있는 모습이냐"고 반문했다.

박 대변인은 "장동혁 대표는 당권이라는 성벽을 쌓기 위해 국익과 국민을 볼모로 삼는 자해 정치를 즉각 멈추라"며 "파멸적인 자해의 끝에 남는 것은 오직 민심의 차가운 심판뿐임을 명심하라"고 촉구했다.

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