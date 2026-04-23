문금주 "국민의힘, 자료 왜곡해 가짜 뉴스…'언론 탄압' 주장 사과해야"

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"전과자 통계 비교 불가 취지 왜곡…UNODC 수치도 오용"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 국민의힘이 국회 입법조사처 자료를 왜곡해 '가짜 뉴스'를 생산했다며 '언론 탄압' 주장 뒤에 숨지 말고 사과하라고 23일 촉구했다.

문금주 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "국민의힘 야당 탄압 가짜 뉴스 감시특위 위원장 김승수 의원이 이재명 대통령 발언을 팩트체크 한다며 내놓은 주장이, 정작 근거로 제시한 국회 입법조사처 취지를 왜곡한 것으로 드러났다"고 밝혔다.

문금주 더불어민주당 의원. [사진=문금주 의원실]

문 원내대변인은 "국가기관의 분석 결과까지 입맛대로 비틀어 가짜 뉴스를 유포해 놓고, 그 왜곡이 바로잡히자 이번에는 '언론 탄압'이라며 몰아가고 있다"고 비판했다.

이어 "잘못된 정보로 대통령 발언을 왜곡한 기사가 스스로 내용을 바로잡는 것은 언론 본연의 기능"이라며 "이를 두고 외압을 운운하는 것은 국민을 기만하는 행태"라고 지적했다.

그러면서 국회 입법조사처가 해당 논란과 관련해 "대한민국 국민의 전과자 총숫자나 비율, 또는 전과자의 국가 간 비교 분석 자료를 회신한 사실이 없다"고 공식 해명한 점을 짚었다.

문 원내대변인은 "국내 누적 전과자 수에 관한 공식 통계를 찾기 어렵고, 국가별로 전과자의 개념과 범위가 상이하여 이를 동일선상에서 비교하는 것 역시 곤란함을 여러 곳에서 언급했다고 밝혔다"고 설명했다.

이어 "국민의힘이 마치 입법조사처가 대통령 발언을 '거짓'으로 판정한 것처럼 주장한 것은 원래 취지를 정면으로 위배한 명백한 왜곡"이라고 했다.

특히 국민의힘이 근거로 제시한 수치에 대해 문 원내대변인은 "연도별 '신규' 유죄 판결 인원일 뿐 전체 누적 전과자 비율을 의미하는 자료가 아니다"라며 "자기들에게 유리한 숫자만 떼어내 '가짜 팩트'를 제조한 것"이라고 비판했다.

문 원내대변인은 김승수 의원이 '동일한 기준 적용이 상식'이라고 주장한 데 대해 "입법조사처는 바로 그 동일 기준이 성립하지 않는다고 답변했다"며 "비교 기준이 통일되지 않는 자료로 정반대 결론을 만든 뒤 오류가 수정되자 언론 자유 침해를 주장하는 것은 적반하장식 정치"라고 반박했다.

또 "국민의힘이 대통령의 진의를 왜곡하고 국가기관 신뢰를 정쟁 도구로 전락시켰다"며 "억지 프레임과 선동을 중단하고 국민 앞에 사죄하라"고 촉구했다.

chogiza@newspim.com