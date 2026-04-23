전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

김현정 "장특공 왜곡 말라…주거 사다리 무너뜨리는 건 국민의힘"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김현정 더불어민주당 원내대변인은 23일 국민의힘을 주거 사다리 무너뜨린 세력으로 비판했다.
  • 장특공 개편은 고가 비거주 주택의 과도한 공제 구조를 바로잡는 문제의식에서 출발했다.
  • 국민의힘은 투기 세력 대변 말고 주거 정의를 실현해야 한다고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"고가·비거주 주택의 과도한 혜택 바로잡아야…실거주자 보호가 핵심"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김현정 더불어민주당 원내대변인은 23일 장기보유특별공제(장특공) 개편 논란과 관련해 국민의힘을 향해 "주거 사다리를 무너뜨리고 있는 것은 오히려 국민의힘이다"라고 비판했다.

김 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 "국민의힘이 장특공의 본질을 외면한 채 '주거 사다리가 무너진다'라는 자극적 표현으로 국민을 호도하고 있다"라고 지적했다.

김현정 더불어민주당 의원. [사진=김현정 의원 페이스북]

김 원내대변인은 "장특공은 양도가액 12억 원을 초과하는 고가 주택 보유자에게 적용되는 세제 혜택"이라며 "이번 논의는 실거주 없이 보유만으로 과도한 공제를 누려온 고가·비거주 주택 중심 구조를 바로잡아야 한다는 문제의식에서 출발했다"라고 설명했다.

이어 "정부 여당이 검토하는 방안은 결코 대다수 국민이나 실거주 1주택자를 겨냥한 것이 아니다"라며 "비거주 고가 주택까지 과도한 혜택을 유지하자는 주장은 자산가들의 매물 잠김을 부추기고 시장을 왜곡할 뿐이다"라고 지적했다.

또 "내 집 마련을 꿈꾸는 청년과 서민의 기회를 가로막는 진짜 '사다리 걷어차기'는 국민의힘이다"라며 "투기성 보유를 가려내 장특공 혜택을 합리화하려는 정책을 두고 '범죄자의 결백 증명'이라는 과도한 표현을 쓰는 것은 본질 흐리기"라고 비판했다.

김 원내대변인은 "이미 세법 체계에서는 1세대 1주택 비과세 등 혜택을 받기 위해 거주 기간과 주택 수를 증빙하는 절차가 일반화되어 있다"라며 "부모 봉양이나 직장 이동 등 불가피한 사유에 대해서는 현행법상 폭넓은 예외 규정이 마련되어 있다"라고 강조했다.

아울러 "국민의힘은 지방선거를 앞두고 표심을 얻기 위해 투기 세력을 대변할 것이 아니라, 주거 정의를 정책과 실력으로 입증해야 한다"라며 "정부 여당은 실거주자 권익을 보호하고 부동산 정의를 실현해 나갈 것이다"라고 했다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동