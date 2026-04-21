김기현 의원, 李대통령 장특공 언급에 "즉흥적 SNS로 주택시장 혼란"

AI 핵심 요약beta
- 김기현 국민의힘 의원이 21일 이재명 대통령의 장특공 폐지 시사에 비판했다.
- 대통령의 즉흥적 SNS 발언이 주택시장 혼란을 초래했다고 지적했다.
- 민주당 해명을 기만이라며 사과와 폐지 불가 천명을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 21일 이재명 대통령의 장기보유특별공제(장특공) 폐지 시사 발언에 대해 "주택을 장기보유하며 '내 집 마련의 꿈'을 키워가고 있는 수많은 국민과 청년들에게 '아닌 밤에 홍두깨' 같은 방망이를 휘둘렀다"며 "대형 'SNS 사고'를 쳤다"고 비판했다.
김 의원은 이날 자신의 페이스북에 "주택정책이라는 국가의 백년대계가 대통령의 '즉흥적'인 SNS 게시글 하나로 요동치고, 그 뒷수습을 위해 민주당이 궤변까지 동원해 억지를 부려야 하는 작금의 현실에 국민은 기가 찰 노릇"이라고 목소리를 높였다.
그는 "민주당은 '세제 개편을 검토한 바 없다'라며 한 발 뒤로 물러서고 있지만, 이는 6·3 지방선거를 앞두고 악화된 민심을 잠재우기 위한 전형적인 '눈 가리고 아웅', '이중플레이'에 불과하다"고 지적했다.
이어 "대통령이 직접 '장특공 폐지'를 시사하며 시장에 혼란을 가중시킨 상황에서, 이를 뒷받침할 법안까지 범여권 의원들에 의해 발의된 만큼, 민주당의 이런 해명은 국민을 기만하는 속임수일 뿐"이라고 강조했다.
김 의원은 "사실 이재명 대통령의 '오지랖 SNS 사고'는 이미 도를 넘었다"며 "최근 SNS 가짜뉴스에 낚여 사실확인조차 없이, 중동에서의 우리나라 외교원칙인 '전략적 모호성'을 뒤흔든 경솔한 SNS 게시글로 나라 망신을 시킨 전력도 있다"고 꼬집었다.
그러면서 "마치 '짐이 곧 국가다'라며 제왕으로 등극하기라도 한 듯, 대통령은 '숙의 실종', '만기친람'식 SNS 국정 운영으로 정상적 국가 시스템을 마비시키고 있다"고 비판했다.
또 "집값을 잡을 능력도, 올바른 주택정책을 펼칠 실력도 없으면서, 오직 '세금폭탄과 규제'를 주특기로 하는 DNA를 가진 민주당이, 이번 지방선거를 마치면 장특공 폐지를 비롯한 각종 세금폭탄을 퍼부을 것임이 명약관화하다"고 덧붙였다.
김 의원은 "지금이라도 당장, 결자해지 차원에서 이재명 대통령이 국민들 앞에 사과하고 장특공을 폐지하지 않을 것이라는 점을 직접 천명할 것"을 촉구했다.
allpass@newspim.com