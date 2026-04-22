민주 "장특공, 망국적 부동산 만능주의 오명 끝내야 한다는 원칙과 방향성"

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"1주택자 장특공 축소 아냐…국민의힘이 프레임 씌워"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 22일 장기보유특별공제(장특공) 폐지 논란과 관련해 "고위 당정에서 논의된 바 없다"고 밝혔다.

강 대변인은 이날 국무총리 공관에서 열린 고위 당정협의회 결과 브리핑에서 "부동산 세제 개편 부분은 당정 차원에서 구체적인 논의가 없었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령비서실장을 비롯한 참석자들이 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

이어 "정책 취지에 대해 당정이 국민의 다양한 의견을 듣고 있다"며 "다만 원칙과 방향성은 있다"고 했다.

그러면서도 "망국적 부동산 만능주의 오명을 끝내야 한다는 원칙과 다주택 임대사업자, 비거주 주택 보유를 통한 과도한 혜택이 허용되지 않도록 해야 한다는 방향성을 갖고 있다"고 강조했다.

강 대변인은 "1주택자에게 장특공을 없애겠다는 것이 아니다"라며 "그런 식으로 몰아가는 것은 사실관계가 아니다"고 선을 그었다.

이어 "국민의힘에서 그런 식으로 몰고 가고 프레임을 씌우는데, 지방선거를 앞두고 가짜 뉴스를 퍼뜨려서는 안 된다"고 비판했다.

chogiza@newspim.com