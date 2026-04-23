롯데정밀화학, 암모니아 선박연료 상업화..."무탄소 에너지 현실화"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

그린 암모니아 수입부터 선박 공급까지 전 과정 상업화

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 롯데정밀화학은 세계 최초로 암모니아 선박연료를 상업화했다고 23일 밝혔다.

롯데정밀화학측은 "인류가 화석연료를 대체하여 순수하게 바람과 햇빛으로 만든 에너지를 수소·암모니아로 전환, 유통하여 선박연료로 사용하는 공급체계(밸류체인) 전체를 상업화한 첫 사례"라며 "기후위기 대응의 실질적인 출발점으로 역사적인 의미"라고 강조했다.

롯데정밀화학은 지난 3월 엔비전(Envision)이 내몽골에서 100% 재생에너지로 만든 그린 암모니아를 세계 최초로 국가간 무역을 통해 수입한바 있다.

롯데정밀화학이 23일 울산항에서 HD현대중공업이 건조한 세계 최초 암모니아 추진선에 암모니아 선박연료를 주입 중인 모습 [사진=롯데정밀화학]

롯데정밀화학은 이날 이 그린 암모니아를 HD현대중공업이 건조한 세계 최초의 암모니아 추진선에 선박 연료로 주입했다. 그동안 연구 목적의 시연은 있었지만 상업적인 공급은 이번이 처음이란 설명이다.

롯데정밀화학 정승원 대표는 "세계 최초 암모니아 선박연료 상업화는, 기후위기 시대 화석연료를 대체하여 바람과 햇빛으로 만든 무탄소 에너지의 생산 유통 사용까지 글로벌 무탄소 에너지 공급망을 현실화했다는 인류사적 의미를 가진다"고 설명했다.

이어 "이는 정부와 기관, 기업들이 함께 이뤄낸 성과이며 개화중인 선박연료 시장을 넘어 수소 경제 전체에 희망적인 선례가 되길 바란다"고 덧붙였다.

tack@newspim.com