이영준 롯데케미칼 대표 "4대 성장축 균형잡힌 포트폴리오 완성할 것"

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기관투자자 대상 'CEO 인베스터 미팅' 개최



[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 이영준 롯데케미칼 총괄대표는 "기초화학은 선제적 사업재편을 통한 합리화로 경쟁력을 보완하고, 첨단소재, 정밀화학, 전지소재, 수소에너지의 4대 성장 축을 탄탄히 쌓아 올려 균형 잡힌 포트폴리오를 완성할 것" 이라고 말했다.

17일 롯데케미칼에 따르면, 이 대표는 지난 16일 서울 여의도 NH금융타워에서 국내 주요 기관 투자자를 대상으로 한 회의에서 이같이 언급했다.

롯데케미칼 이영준 총괄대표가 16일 오후 진행된 'CEO Investor Meeting'에서 회사의 전략을 발표하고 있다. [사진=롯데케미칼]

기초화학은 사업재편을 통한 경쟁력 강화로 재무 및 손익구조 개선 효과를 기대했다. 롯데케미칼 대산의 경우 국내석유화학업계 1호로 HD현대케미칼과 합병을 추진하고 있으며, 여수 역시 사업재편 최종안을 정부에 제출해 승인 결과를 기다리고 있다.

기초화학의 사업재편을 통한 재무구조 개선으로 확보된 투자여력을 통해 고부가 및 고성장 사업에 재투자하여 질적 성장 중심의 포트폴리오 전환을 추진한다는 계획이다.

4대 성장 축의 하나인 첨단소재는 기능성 컴파운딩 사업을 확대해 나간다. 롯데엔지니어링플라스틱은 연산 50만 톤의 국내 최대 컴파운딩 공장을 올해 하반기부터 본격적으로 가동하며 고객 맞춤형 소재를 공급할 예정이다.

tack@newspim.com