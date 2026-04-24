주말 나들이 날씨, 서울 25도 안팎…월요일 서울 등 중부 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 24일 이번 주말 전국 맑은 날씨를 예보했다.
- 서울 낮 기온 25도까지 오르며 포근하나 일교차 크다.
- 다음 주 월요일 중부지방 비 내리며 기온 평년 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다음주 평년 기온 회복…중부 중심 강수 전망
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 이번 주말까지는 비교적 따뜻한 날씨가 이어지고 다음주 월요일부터 중부지방을 중심으로 비가 내릴 전망이다.
24일 기상청에 따르면 이번 주말에는 북쪽에서 이동해 온 건조한 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑은 날씨를 보일 것으로 예상된다. 낮에는 강한 햇볕으로 기온이 오르며 포근한 날씨가 이어지겠지만, 공기가 건조해 일교차는 크게 벌어질 전망이다.
주말인 토요일 서울의 낮 기온은 25도까지 오르며 평년보다 5도 안팎 높을 것으로 보인다. 이 같은 기온 상승은 대기 상층의 고기압 영향으로 구름이 적어 햇볕에 의한 지표 가열이 활발해지기 때문으로 분석된다. 다만 아침과 밤에는 기온이 크게 떨어져 체감 온도 차가 클 것으로 보여 건강 관리에 주의가 필요하다.
다음 주 초에도 북쪽 기압계의 영향이 이어지면서 전반적인 기온은 지난주보다 다소 낮아질 것으로 보인다. 특히 북쪽에서 유입되는 상대적으로 선선한 공기로 인해 평년 수준에 가까운 기온 분포를 나타낼 전망이다.
다음 주 서울의 낮 최고기온은 20도 안팎, 최저기온은 10도 안팎으로 평년 수준을 유지할 전망이다.
또 기압골이 북쪽에서 남하하면서 다음 주 월요일을 전후해 서울과 수도권을 포함한 중부지방에 비가 내릴 가능성이 있다. 반면 남부지방은 비교적 강수 영향이 제한적일 것으로 보인다.
기상청 관계자는 "다음 주는 지난주와 같이 기온이 높게 오르는 양상은 아닐 것"이라며 "다음 주 월요일 북쪽 기압골의 영향으로 중부지방 중심으로 비가 내릴 것으로 보이지만 시점이 늦어질 가능성도 있다"고 말했다.
abc123@newspim.com