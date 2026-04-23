엔비티 "링크커머스, 마이리얼트립과 맞손"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이커머스 넘어 여행 카테고리 본격 확장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 포인트 플랫폼 전문기업 엔비티는 제휴 마케팅 플랫폼 '링크커머스 커넥트'를 통해 국내 대표 여행 슈퍼앱 마이리얼트립과 제휴를 체결했다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 제휴를 통해 링크커머스 파트너 매체들은 여행 카테고리 제휴 광고를 자사 지면에 추가하고, 예약확정·여행완료·취소 등 성과를 링크커머스 커넥트 대시보드에서 통합 관리할 수 있게 됐다.

링크커머스 커넥트는 제휴 광고를 집행하려는 커머스 플랫폼과 자사 지면을 통해 수익을 창출하려는 파트너 매체가 연동·운영·정산 전 과정을 통합 관리할 수 있는 제휴 마케팅 전용 플랫폼이다. 커머스 플랫폼은 광고를 등록하고 소재 및 랜딩 페이지를 직접 설정할 수 있으며, 파트너 매체는 자사 지면을 등록해 광고를 즉시 연동하고 지면별 수익 현황을 실시간으로 확인할 수 있다.

엔비티 로고. [사진=엔비티]

마이리얼트립은 항공·숙박·투어&액티비티 등 여행 전 카테고리를 아우르는 국내 대표 여행 플랫폼으로, 누적 가입자 1000만명 이상, 월간 활성 이용자(MAU) 500만 명 이상을 보유하고 있다. 지난해 총거래액은 약 2조3000억원에 달했으며, 핵심 사업 매출이 전년 대비 약 23% 증가하는 등 성장세를 이어가고 있다.

엔비티는 이번 제휴를 통해 기존 이커머스 중심의 제휴 구조를 여행 버티컬로 확장하며 거래 규모 확대와 카테고리 다변화를 동시에 추진할 계획이다.

회사 관계자는 "마이리얼트립과의 제휴는 링크커머스 커넥트의 여행 카테고리 커버리지를 본격적으로 강화하는 계기"라며 "앞으로도 다양한 커머스 카테고리로 제휴 네트워크를 확대해 파트너 매체와 광고주 모두에게 실질적인 성과를 제공해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com