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윤준병 의원, '해양폐기물 관리 거버넌스 구축법' 대표발의

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  • 윤준병 더불어민주당 의원은 23일 해양폐기물 관리 거버넌스 구축법을 대표 발의했다.
  • 기본계획 재검토를 5년마다 의무화하고 민간 위원을 과반 이상으로 확대했다.
  • 지방해양폐기물관리위원회 설치와 민간 모니터링 체계 구축으로 협력체계를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 윤준병 더불어민주당 의원은 23일 '해양폐기물 관리 거버넌스 구축법'(해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법 일부개정법률안)을 대표 발의했다고 밝혔다.

현행법에 따르면 해양수산부 장관은 해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리를 위한 기본계획을 10년마다 수립·시행하고, 수립 후 5년이 지나면 타당성을 재검토할 수 있도록 하고 있다. 그러나 해당 규정이 강제성이 없는 재량규정인 데다 재검토 기준도 명확하지 않아 급변하는 해양환경에 효과적으로 대응하기 어렵다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

또 해양폐기물관리위원회가 관련 사안을 심의·조정하고 있지만, 위원 구성의 상당수가 정부와 공공기관 중심으로 이뤄져 민간의 전문성과 대표성이 부족하다는 비판도 있었다. 특히 실제 수거·관리 업무를 맡는 지방과의 연계가 미흡해 중앙–지방–현장 간 협력체계가 단절돼 있다는 문제도 지적돼 왔다.

윤준병 더불어민주당 의원 [사진=윤준병 의원실]

개정안은 이러한 한계를 보완하기 위해 해양폐기물 관리에 '다층적 거버넌스' 체계를 도입하는 데 초점을 맞췄다. 우선 기본계획 수립 후 5년마다 위원회 심의·조정 사항과 실태조사 결과 등을 반영해 타당성을 재검토하도록 의무화했다.

아울러 해양폐기물관리위원회 민간 위촉 위원을 과반 이상으로 확대하고, 시·도지사가 지역 단위 정책을 심의·자문할 수 있는 '지방해양폐기물관리위원회'를 설치할 수 있도록 했다.

이와 함께 민간단체 등이 참여하는 해양폐기물 모니터링 체계를 구축·운영하고, 전문 인력과 시설을 갖춘 기관이나 단체를 '해양폐기물 관리센터'로 지정할 수 있는 근거도 마련했다.

윤 의원은 "해양폐기물은 해양 생태계를 위협하는 주요 원인임에도 현행법상 재량적 재검토 체계로는 신속한 대응에 한계가 있다"며 "개정안을 통해 기본계획 재검토를 의무화하고 민간과 지방이 함께하는 협력체계를 구축해 정책 실효성을 높이겠다"고 밝혔다.

이어 "해양 환경 보호는 정부뿐 아니라 민간의 전문성과 현장 경험이 결합될 때 가능하다"며 "중앙과 지방, 민간을 잇는 거버넌스를 통해 보다 체계적인 해양 관리 기반을 마련하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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