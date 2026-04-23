카카오페이증권, 예탁자산 15조원 돌파…전년 동월 대비 224%↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 순자금 유입 3조6000억…국내주식 비중 44%로 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 카카오페이증권 예탁자산이 15조원을 넘어섰다.

23일 카카오페이증권은 자사 예탁자산이 지난 1월 10조원을 넘어선 이후 약 3개월 만에 전년 동월 대비 224%, 연초 대비 31.2% 증가했다고 밝혔다.

예탁자산은 국내외 주식 평가금액과 원화·외화 예수금, 펀드, 연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 고객이 맡긴 자산 규모를 보여주는 핵심 지표다.

[사진=카카오페이증권]

카카오페이증권은 "이번 성장은 시장 상승보다 실제 자금 유입 영향이 컸다"며 "올해 1분기 순자금 유입은 3조6680억원, 국내외 주식 순매수 규모는 3조6202억원으로 집계됐다"고 전했다. 이는 3개월간 늘어난 예탁자산 5조원의 약 70%에 해당하는 수준으로 주가 효과에 기대지 않은 실질 성장이 이뤄지고 있음을 보여준다는 설명이다.

자산군별로는 국내주식 증가세가 두드러졌다. 국내주식 자산은 10조원 돌파 시점 대비 94% 늘어난 6조5323억원을 기록했다. 국내주식 비중 역시 10조원 돌파 당시 33.6%에서 4월 기준 44.2%로 확대됐다.

절세 계좌 성장도 예탁자산 확대의 동력이 됐다. 연금저축 자산은 올해 1월 대비 58% 증가했고, 지난해 11월 출시한 ISA 자산은 같은 기간 약 4배 늘었다. 전체 예탁자산에서 연금저축과 ISA가 차지하는 비중도 5.5%에서 7.6%로 상승했다.

월간활성사용자수(MAU)는 1월 365만명에서 3월 402만명으로 늘었다. 올해 들어 4월까지 누적 신규 유입 사용자도 34만명 수준을 기록했다.

카카오페이증권은 이번 15조원 돌파를 리테일 자산관리 플랫폼 전환의 이정표로 보고 있다. 향후 연금저축·ISA·국내시장 복귀계좌(RIA) 등 절세형 계좌와 주요 서비스를 중심으로 상품 라인업을 넓혀 하나의 플랫폼 안에서 다양한 투자 수요를 해결할 수 있도록 포트폴리오를 고도화할 계획이다.

신호철 카카오페이증권 대표는 "예탁자산 10조원이 리테일 기반의 규모 성장을 보여줬다면 15조원 돌파는 사용자와 플랫폼의 성장이 함께 가속화되고 있다는 의미"라며 "올해 안에 예탁자산 20조원 달성을 목표로 사용자의 자산형성 단계에 맞는 투자 경험과 상품 경쟁력을 꾸준히 강화해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com