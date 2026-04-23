문체부, '국어책임관·국어문화원 공동연수회' 개최…우수기관도 시상

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국토부·세종시·강동구·울산교육청, 장관상

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 국어문화원연합회와 함께 23~24일 서울에서 '제15회 국어책임관·국어문화원 공동연수회'를 개최한다.

이번 연수회는 공공언어를 쉽고 바르게 쓰는 문화를 확산하고 각 기관의 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다. 중앙행정기관·지방정부·교육청 등의 국어책임관과 전국 22개 국어문화원 관계자 등 160여 명이 참석한다.

문화체육관광부 정부세종청사. [사진=뉴스핌DB]

연수회에서는 각 기관의 2025년 국어 진흥 우수 사례와 지방정부·국어문화원의 협업 성공 사례가 발표된다. 둘째 날에는 'AI 문해력을 향상하는 방법'을 주제로 한 특별 강연도 열려 디지털 환경에서의 공공언어 확산 방안을 모색한다.

국어책임관 실적 최우수기관으로는 국토교통부(중앙행정기관), 세종특별자치시(광역지방정부), 서울 강동구(기초지방정부), 울산광역시교육청(교육청)이 선정돼 문체부 장관 표창을 받는다. 국토부는 보도자료 감수시스템 활용과 건설현장 전문용어 개선에서, 세종시는 한글사랑 시행계획 수립 등 법제화 실천에서 높은 평가를 받았다. 강동구는 제3기 국어발전기본계획 수립과 맞춤형 국어 교육을, 울산교육청은 교육 공동체 중심의 자율적 언어개선 문화 조성을 인정받았다.

공문서 평가 최우수기관으로는 법제처, 세종특별자치시, 울산광역시교육청, ㈜공영홈쇼핑이 선정됐다. 세종시와 울산교육청은 두 부문 모두에서 최우수기관으로 뽑혀 2관왕을 차지했다.

국어원장상은 국가유산청, 경상북도, 울산 중구, 경상남도교육청이 받는다. 우수 보도자료로는 국민권익위원회의 '소방자동차 진로 방해' 관련 보도자료가 선정돼 장관 표창을 받는다. 해당 자료는 'QR코드' 대신 '정보무늬' 등 순화어를 적극 활용하고 전문용어를 상세히 풀어 설명해 높은 평가를 받았다.

이정미 문체부 문화정책관은 "국어책임관과 국어문화원이 공공언어 파수꾼으로서 상호 보완하는 관계를 공고히 해 국민의 알 권리를 지키고 우리말을 더욱 아름답게 가꾸고 보전하는 데 노력해 주길 바란다"고 밝혔다.



fineview@newspim.com